Маша Ефросинина впервые за время войны возвращает сына жить в Украину: "Приняла сложное решение"

Ранее 9-летний Саша вместе с бабушкой находился в Польше.
Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина поделилась, что возвращает сына Александра и маму Людмилу жить в Украину.
Об этом знаменитость поделилась в Instagram-stories. К слову, еще в начале войны ведущая вывезла детей за границу. Сама же она впоследствии вернулась в Украину. Тем временем 9-летний Саша вместе с бабушкой Людмилой – мамой Маши Ефросининой – жил в Польше.
Иногда сын ведущей приезжал в Киев. Но Ефросинина приняла решение, что уже время Саше вместе с ее мамой возвращаться в Украину. Правда, после массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла по Украине 7 февраля, у блогерши появились сомнения в правильности своего решения.
"Когда приняла тяжелое решение о возвращении мамы и сына в Киев", — поделилась ведущая.
Напомним, тем временем муж Маши Ефросининой – бизнесмен Тимур Хромаев – служит на фронте. Недавно ведущая делилась, что ее возлюбленного пригласили к военным НАТО.
Читайте также: