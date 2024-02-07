Маша Ефросинина впервые за время войны возвращает сына жить в Украину: "Приняла сложное решение"

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина поделилась, что возвращает сына Александра и маму Людмилу жить в Украину.

Об этом знаменитость поделилась в Instagram-stories. К слову, еще в начале войны ведущая вывезла детей за границу. Сама же она впоследствии вернулась в Украину. Тем временем 9-летний Саша вместе с бабушкой Людмилой – мамой Маши Ефросининой – жил в Польше.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Иногда сын ведущей приезжал в Киев. Но Ефросинина приняла решение, что уже время Саше вместе с ее мамой возвращаться в Украину. Правда, после массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла по Украине 7 февраля, у блогерши появились сомнения в правильности своего решения.

"Когда приняла тяжелое решение о возвращении мамы и сына в Киев", — поделилась ведущая.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, тем временем муж Маши Ефросининой – бизнесмен Тимур Хромаев – служит на фронте. Недавно ведущая делилась, что ее возлюбленного пригласили к военным НАТО.

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