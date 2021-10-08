Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Маша Ефросинина вспомнила, как обматерила девушку, которая просила номер телефона ее мужа

Маша Ефросинина вспомнила, как обматерила девушку, которая просила номер телефона ее мужа

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

В тот период Маша рассталась с любимым.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, как обматерила девушку, которая просила номер телефона ее мужа Тимура.

Так, в программе звезды и певицы Оли Поляковой "Взрослые девочки" знаменитость рассказала, что в период, когда супруги взяли паузу на год в отношениях, к ней подошла девушка в кафе и обратилась с такой дерзкой просьбой.

"Она сказала: "Ой, вы знаете, я вас так люблю! Я представляю, что если вы расстались с мужем, то это вы точно расстались! Дайте его телефончик?!". Я ее послала на**й. Мы в разводе, у нас у каждого своя жизнь, подходит эта девушка, просит номер и я готова ее разорвать", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина призналась, что она очень ревнивая. И после инцидента впервые в жизни полезла в мобильный Тимура Хромаева искать переписку с женщинами. Впрочем, к счастью, Маша не нашла компроматов, хотя SMS от девушек было много.

"Он приходил к дочке общаться, а я пряталась с его телефоном. Там был п**дец, ему писали все женщины мира. Конечно, он был прекрасной добычей — богатый, красивый. И он прекрасно сухо отвечал "да", "нет", "не знаю", — вспомнила звезда.

По словам телеведущей, после этого она ни разу не проверяла телефон любимого. Ефросинина убеждена, что если женщина хочет порвать с избранником — пусть посмотрит его переписки.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / instagram.com/mashaefrosinina

Со своей стороны, у Оли Поляковой другое мнение — доверяй, но проверяй. Она не скрывает, что часто рыщет в телефоне мужа. Исполнительница добавила, что ничего там не нашла.

Читайте также:

Следующая публикация