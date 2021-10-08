В тот период Маша рассталась с любимым.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, как обматерила девушку, которая просила номер телефона ее мужа Тимура.

Так, в программе звезды и певицы Оли Поляковой "Взрослые девочки" знаменитость рассказала, что в период, когда супруги взяли паузу на год в отношениях, к ней подошла девушка в кафе и обратилась с такой дерзкой просьбой.

"Она сказала: "Ой, вы знаете, я вас так люблю! Я представляю, что если вы расстались с мужем, то это вы точно расстались! Дайте его телефончик?!". Я ее послала на**й. Мы в разводе, у нас у каждого своя жизнь, подходит эта девушка, просит номер и я готова ее разорвать", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина призналась, что она очень ревнивая. И после инцидента впервые в жизни полезла в мобильный Тимура Хромаева искать переписку с женщинами. Впрочем, к счастью, Маша не нашла компроматов, хотя SMS от девушек было много.

"Он приходил к дочке общаться, а я пряталась с его телефоном. Там был п**дец, ему писали все женщины мира. Конечно, он был прекрасной добычей — богатый, красивый. И он прекрасно сухо отвечал "да", "нет", "не знаю", — вспомнила звезда.

По словам телеведущей, после этого она ни разу не проверяла телефон любимого. Ефросинина убеждена, что если женщина хочет порвать с избранником — пусть посмотрит его переписки.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / instagram.com/mashaefrosinina

Со своей стороны, у Оли Поляковой другое мнение — доверяй, но проверяй. Она не скрывает, что часто рыщет в телефоне мужа. Исполнительница добавила, что ничего там не нашла.

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