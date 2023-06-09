Маша Ефросинина вспомнила, как пыталась закодироваться от лишнего веса

Телеведущая Маша Ефросинина в начале своей карьеры могла похвастаться пышными формами.

Однако сама звезда была очень недовольна своим внешним видом и постоянно пыталась найти путь похудеть. Однажды ведущая даже посетила сеанс кодирования, на котором обещали навсегда лишить желания переедать.

"Мне был где-то 21 год. Я увидела объявление "Кодирую от лишнего веса", то есть ты приходишь, тебя закодировали и якобы он начинает таять на тебе. Я пришла, стоят шесть кресел и на них сидят люди в раз пять-шесть больше меня. Нам всем одели шапочки из ремешков. И тут вышла главная "жрица", она была похожа на героиню из "Семейки Аддамсов". Она проходила, выбирала кого-то взглядом и кричала: "Ты больше никогда не хочешь есть" и все люди отключались", — рассказала Маша в своей программе с Олей Поляковой "Взрослые девочки".

Маша Ефросинина к похудению / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша также надеялась на подобный результат, но даже завершить сеанс кодировки ей не удалось. Ведущую просто выгнали из зала и вернули деньги.

"Я сидела и ждала, когда же оно тронет, а оно не трогало. Мне хотелось рассмеяться. Она кричала мне: "Ты не хочешь есть глютен, пирожные", а я просто сидела и думала, что делать. И когда все эти люди лежали в отключке, она мне так сказала: "Уходи отсюда! Иди отсюда, деньги на выходе вернут". Это такая была х*рня, такой разводняк", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина сейчас / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Позже звезде удалось сбросить лишние килограммы благодаря правильному питанию и здоровому образу жизни. Сейчас Маша активно занимается спортом и внимательно следит за продуктами, которые включает в свой рацион. Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, кому еще из известных звезд удалось похудеть до неузнаваемости.

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