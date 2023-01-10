Маша Ефросинина вспомнила, как Том Хэнкс отказался с ней сфотографироваться

Украинская ведущая Маша Ефросинина вспомнила, как решилась подойти к одному популярному актеру Голливуда сделать фото.

Как вспомнила знаменитость, она брала интервью у многих мировых звезд. Впрочем, всегда фотографироваться с ними стеснялась. Но во время отдыха с мужем во Флоренции, Маша увидела в ресторане своего кумира – голливудского актера Тома Хэнкса.

Ефросинина подошла к нему с просьбой сделать фото, однако звезда Голливуда отказал ей. Как призналась Маша, она после этого выпила немало алкоголя, чтобы успокоиться.

Маша Ефросинина

"Мы с Тимуром во Флоренции 2016 или 2017 году поехали в романтическое путешествие. Заходим в ресторан, а там сидит Том Хэнкс. Говорю: "Тимур, я хочу с ним фото". И там гуляла какая-то компания женщин, у одной из них был день рождения. Она к нему подбегает и просит фото. И он встает, сам берет телефон, сам делает фото. Когда подошла я, он мне сказал: "Нет, в следующий раз", — рассказала Маша в новом выпуске "Дорослих дівчат".

Ефросинина считает, что Том Хэнкс ей отказал, так как воспользовался правилом "второго фото". То есть голливудский актер не сфотографировался, ведь не хотел, чтобы остальные посетители ресторана подбегали к нему с соответствующей просьбой.

Маша Ефросинина

"Я думаю, что на мне сработало правило "второго фото". То есть, если бы он сфотографировался со мной, то весь ресторан понял бы, что можно выстраиваться в очередь и с ним теперь делать селфачи", — пояснила Маша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина высказалась о российских артистах, которые яро поддерживают политику кремлевского диктатора Путина. В частности, досталось от ведущей Филиппу Киркорову, который до войны в Украине признался в любви к украинцам и хвалил Зеленского, а после событий 24 февраля заговорил о "великой России" и "братских народах".

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