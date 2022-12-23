Маша Ефросинина вспомнила свое детство в Керчи без света: "Те времена кажутся приключением"

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась воспоминаниями о своем детстве в Керчи во время постоянных отключений света.

Знаменитость вспомнила, как в свои 13 лет приходила из школы и должна была сделать сразу несколько дел до того, как в доме исчез свет.

"Мне 13 лет. Керчь, переулок Майский. Наша семья живет на девятом этаже. Я точно знаю свои обязанности: успеть сделать уроки, погладить белье и отварить картофель или макароны до того, как выключат свет. Его выключают каждый день: в худшем случае, в 18, когда родители еще не вернулись (тогда обязательно нужно сбегать к лифту и постучаться и покричать, не застряли ли они), или около 20- тогда еще можно поужинать вместе с семьей. Но, как правило, выключали во время ужина. И папа зажигал керосиновую лампу, которая бздела на всю кухню. А мама доставала кубики сухого спирта и готовила на нем еду… Нас с сестрой заматывали в папин тулуп - я всовывала руку в один рукав, Лиза в другой - так и сидели", - рассказала в Instagram Маша.

Тогда, по словам телеведущей, ей было совсем не страшно, ведь рядом были родители. Воспоминания о вечерах во тьме надолго остались в памяти звезды, но, как вспомнила Ефросинина, они и представить не могла, что когда-нибудь может стать еще хуже.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"С годами, каждый раз, когда вдруг исчезал свет, где я жила или находилась, память сразу вбрасывала мне эту картину наших вечеров в тулупе под керосинкой.. и мне становилось жутко. Каждый такой раз я говорила себе: "Боже, как круто, что это просто щитки выбило, или авария какая-нибудь на пару часов! Как хорошо, что это ужас с постоянной тьмой и холодом позади". Но, оказалось, что это было не ужас! За окном тогда не было взрывов, не нужно было бежать в укрытие, утром можно было нежиться под одеялом и мирно бежать в школу, где все прочь забывалось. Да что там, те времена кажутся приключением по сравнению с тем, через что проходит сегодня каждый украинец. Но сегодня мы точно знаем, кто во всем виноват", — написала ведущая.

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