Маша Ефросинина вспомнила свою ужасную фотосессию для журнала ELLE: "Я плакала"

В 2006 году ведущая полетела в Нью-Йорк, но съемки оказались провальными.

Известная украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина вспомнила свою ужасную фотосессию для журнала ELLE.

Знаменитость трижды украшала обложку украинского глянца. Впрочем, первые съемки остались для Маши в памяти с негативным привкусом. Об этом она рассказала в программе "Світське життя".

Так, в 2006 году звезда поехала на фотосет в Нью-Йорк. Работа закончилась слезами.

"Искали в тех блокированных районах, "blocks" они в них называются, студию легендарного фотографа Жиля Бенсимона, он такой уж был пожилой парень, он даже не вставал, когда меня снимал. И я ему не очень то интересная была, потому что после меня, за полтора часа ждали Шэрон Стоун и они все на меня смотрели как на некую тень. А я же в Нью-Йорке, впервые в жизни меня снимает Жиль Бенсимон, а им всем плевать на меня, потому что все моют пол перед приездом Шэрон", — поделилась ведущая.

Маша добавила, что результатом съемок была недовольна как она, так и редакция глянца.

Маша Ефросинина на обложке ELLE / instagram.com/mashaefrosinina

"Это, скажем так, незаинтересованность Бенсимона в том, что какая-то украинская девушка, которую он снимал в течение трех часов и даже не изучил ее имя, он всегда говорил "Марша, Муша, Моша, Мойша"; он не мог придумать. Я даже признаюсь, что плакала, когда увидела, я ее ждала, я не знаю, что еще я так ждала, пожалуй, ребенка, и я вижу обложку — ну не я, какая-то тупая прическа, какой-то стоячок на лбу выложен. Фотограф, он же легенда, он видел тебя по своему, ему не нравилась прическа, ему не нравился мейк, он подошел, вытер мне глаза, сказал все переделать и ушел. Еще половина платьев на мне не застегнулась, ведь это были образцы с подиума, они же XXXXS. Я помню, что я поплакала в туалете и там даже видно, что у меня красный нос", — вспомнила Ефросинина.

Маша Ефросинина в журнале ELLE / instagram.com/mashaefrosinina

Также звезда поделилась, что перед съемками в белье, которые были недавно, она три недели сидела на безуглеводной диете, не ела сахар и не ужинала. Маша отметила, что это был единственный раз, когда она так серьезно готовилась к фотосессии и тренировалась.

Напомним, недавно Маша Ефросинина прокомментировала скандальное интервью с Сашей Бо. Звезда уверяет, что каждый должен сделать свои выводы.

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