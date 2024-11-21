Маша Ефросинина вспомнила жизнь до войны и показала, как выглядела 11 лет назад на Евромайдане

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина вспомнила, какой была жизнь до войны, и показала фото с тех времен.

Знаменитость поделилась архивным снимком в своем Instagram. Фото было сделано 1 декабря 2013 года в Киеве. В кадре Маша Ефросинина позирует на Майдане Незалежности. Как вспомнила ведущая, она вышла на мирную акцию и вместе с другими украинцами пела народные песни и общалась. Знаменитость говорит, что чувствовала себя спокойно и вдохновенно. Однако прошло 11 лет, и жизнь в Украине коренным образом изменилась.

"Это фото я опубликовала 1 декабря 2013 и подписала "Народ поет украинские песни, танцует, живо разговаривает! Все мирно и вдохновенно!". И я именно так и выгляжу: мирно и вдохновенно — мне хорошо среди всех тех людей, я уже беременна Сашей, но еще не знаю этого… И, конечно, я даже представить себе не могу, какими для нас, украинцев, обратятся следующие 11 лет…", — поделилась знаменитость.

Маша Ефросинина, 2013 год / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Фото Маша Ефросинина опубликовала по случаю важного для Украины праздника — Дня Достоинства и Свободы, который празднуют в честь начала двух революций. Ведущая отметила, что один из главных лозунгов Евромайдана был: "Наша религия — это свобода!". Ведущая отметила, что стоит не забывать, что такое "свобода" и какой ценой она достигается.

"Мы празднуем День Достоинства и Свободы, чтобы не забывать один из главных лозунгов Майдана 2013-2014 годов — "Наша религия — это свобода!". И хорошо зафиксировать себе в голове, что свобода — самая большая ценность, потому что мы же видим, какой невероятно высокой ценой мы ее приобретаем. Уже немирно, но все так же вдохновенно и настойчиво. Поздравляю всех с этим днем! Днем, который навсегда изменил ход нашей истории", - отметила ведущая.

Напомним, сейчас муж Маши Ефросининой служит в рядах ВСУ. Недавно ведущая рассказала, как 10-летний сын реагирует на это.

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