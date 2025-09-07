Маша Ефросинина высказалась о браке с военным и поездках к нему: "Тимура не хватает"

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина впервые за долгое время рассказала подробности о службе своего мужа Тимура Хромаева.

Последний раз звезда рассказывала, что ее возлюбленный сначала возглавлял роту в 112-й отдельной бригаде ТрО Киева и отвечал за направление радиоэлектронной борьбы. А потом Тимур стал служить заместителем командира роты. Ефросинина в интервью "Сніданку з 1+1" призналась, что видит избранника нечасто, однако эти встречи особенные. В то же время ведущая добавила, что встречается с ним не только дома, но и иногда ездит к нему.

"За последние полгода, когда приезжает на два-три дня, то стал готовить мне завтраки. Такого не было. А сейчас я встаю и у меня очень красивый завтрак: он все выкладывает. Я езжу к нему, но в целях безопасности не могу записывать никаких видео. К тому же надо много разрешений", — отметила Маша.

Однако есть все же один нюанс, который серьезно беспокоит ведущую. По ее словам, за счет длительной разлуки с отцом их сыну Саше не хватает самостоятельности. Маша признается, что как мама постоянно чрезмерно опекает 11-летнего мальчика и таким образом, по ее мнению, делает его уязвимым к испытаниям взрослой жизни. В частности, это волнение усилилось на фоне перехода юноши в пятый класс.

"Муж служит и он не так участвует (в воспитании сына — прим. ред.), как бы мне того хотелось. Мы в основном с Сашей проводим время вдвоем. Мы команда, где мы сами договариваемся, сами принимаем решения, прячемся в укрытии и проходим много психологических испытаний. Конечно, Тимура не хватает. Он постоянно на связи, пытается его дисциплинировать, но это очень трудно. Поэтому есть определенный момент в наших отношениях с Сашей, что пятый класс будет даваться ему непросто из-за недостатка самостоятельности, который, возможно, я не воспитала из-за постоянной заботы. Но я постоянно боюсь за своего ребенка, и я чувствую его нехватку самостоятельности. Думаю, школа это исправит", – откровенно рассказала звезда.

