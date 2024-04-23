Маша Ефросинина высказалась об отношениях с сестрой, которая живет в РФ, и говорила ли с ней о войне

Родной человек ведущей находится в России и молчит о российском вторжении в Украину.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина резко высказалась об отношениях с родной сестрой Лизой Ющенко, которая живет в РФ, а также ответила, говорила ли с ней о войне в Украине.

Знаменитость призналась, что это для нее действительно сложная и болезненная тема. Полномасштабная война в Украине поставила точку в отношениях с сестрой. Ефросинина призналась, что сейчас с Лизой вообще не общается.

"У нас нет сейчас общения как у сестер вообще", – рассказала ведущая в интервью "УП".

Маша Ефросинина с сестрой Лизой Ющенко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Не стала Маша Ефросинина отвечать на вопрос, говорила ли она с Лизой о войне и пыталась ли донести, что Россия напала на Украину и совершает на украинских землях террор. Ведущая говорит, что ей очень больно комментировать. Кроме того, знаменитость тоже не хочет, чтобы ее слова стали предметом для публичных обсуждений.

Единственное, что знаменитость может сказать, так это то, что она не несет ответственности за действия взрослого человека, который самостоятельно сделал свой выбор.

"У меня только один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность", — подчеркнула ведущая.

Маша Ефросинина с сестрой Лизой Ющенко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, младшая сестра Маши Ефросининой живет в РФ вместе с мужем, российским бизнесменом Сергеем, за которого она вышла замуж в 2014 году. Супруги воспитывают сына. Также у Лизы есть старшая дочь, которую родила от сына третьего президента Украины Виктора Ющенко. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Лиза Ющенко выбрала молчание. Она осталась жить в РФ и не комментирует преступления российских оккупантов.

Напомним, недавно гимнастка Лилия Подкопаева высказалась об отношениях со своей кумой, певицей Ани Лорак, которая живет в РФ, молчит о войне и даже получает российское гражданство. Спортсменка ответила, общается ли с подругой.

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