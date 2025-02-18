Маша Ефросинина закрыла свой бизнес с партнершей и назвала причину: "Трудно и больно"

Украинская блогерша и телеведущая Маша Ефросинина сообщила об изменениях в своей бизнес-деятельности.

С 2019 года звезда вместе с партнершей владела брендом домашней одежды. Долгое время бизнесвумэн работали над развитием производства и вкладывали в это собственные средства. Тем не менее, в этом году приняли решение о его закрытии из-за нехватки ресурсов. Так, Ефросинина в фотоблоге назвала направления, которые сейчас поставила в приоритет – съемка роликов для YouTube, поддержка женщин, общественности и благотворительная деятельность.

Маша Ефросинина с бизнес-партнершей / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Бренд Mashsh после пяти лет работы прекращает свое существование. Мы с моей партнершей Ксаной приняли решение о закрытии. Это было тяжело и больно. С 2019 года мы лелеяли его, растили, вкладывали душу, как в своего ребенка. Вкладывали много средств. Но для этого решения есть объективные факторы. В этом году я сконцентрируюсь на развитии своего YouTube-канала, мероприятиях для женщин, работе "Фонда Маша" и в общественном секторе, потому что вижу в этом насущную потребность для себя и для вас. Этот год, хоть я его и начинаю с такого грустного известия для себя и нашей команды — мой новый этап", — объяснила Маша.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика также сообщила о закрытии бизнеса. Екатерина Репьяхова объяснила, почему прекратила деятельность собственного магазина одежды.

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