Маша Ефросинина заочно арестована в России: ведущая иронически отреагировала

Украинскую телеведущую Машу Ефросинину российские пропагандисты давно считают своим врагом, ведь она не боится говорить правду о войне в Украине.

Позиция звезды и ее публикации в Сети доводят до истерики путинистов, поэтому они ищут способы "отомстить". Так, у росСМП появилась информация о том, что Ефросинину уже заочно арестовали в России.

В сообщении говорится, что Басманный районный суд Москвы заочно наложил арест на украинскую знаменитость по делу о "военных фейках".

Ефросинина уже успела отреагировать на абсурдные заявления пропагандистов. В сторис в Instagram Маша иронично заявила, что уже начала волноваться, что о ней "забыли".

"А то я уже начала беспокоиться", — пошутила телеведущая.

Маша Ефросинина отреагировала на "арест" в РФ / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Еще в январе знаменитость в РФ сочли "террористкой" и объявили в розыск. Тогда Маша с юмором отнеслась к ситуации и заявила, что гордится быть в этом списке.

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