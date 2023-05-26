Маша Ефросинина засветила обнаженную грудь в праздничном видео и показала, как встретила 44-летие

Ведущая и блогер Маша Ефросинина 25 мая отпраздновала день рождения.

На странице в Instagram знаменитость показала, как провела этот день. Ефросинина разместила видео, в котором показала свое собрание на праздничную вечеринку. В ролике Маша появляется сначала без макияжа, в пижаме, с полотенцем на голове. Затем видео становится более пикантным и именинница даже станцевала на камеру топлесс и несколько засветила обнаженную грудь.

Также ведущая продемонстрировала свой праздничный лук – свой 44-й день рождения именинница встречала в сарафане свободного кроя кораллового цвета.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В свой день рождения Ефросинина собрала друзей в живописном месте – в парке среди деревьев, где разместила красиво сервированный стол.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что в свой день рождения Маша Ефросинина также сделала подарок своим поклонникам. Ведущая впервые спела. Маша приняла участие в проекте Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", где прочла стихотворение Михайля Семенко.

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