Маша Фокина на редких фото показала, как сейчас выглядит ее 7-летний сын-красавчик

Украинская певица Маша Фокина поделилась редкими фото со своим 7-летним сыном-красавчиком.

Габриэль нечастый гость в мамином Instagram. Однако артистка все активнее делится их совместными кадрами. На этот раз знаменитость показала, как проводит время с ребенком.

Маша Фокина вместе с Габриэлем побывала в кафе. Там они устроили импровизированный фотосет. Первая фотография более серьезная - певица и ее сын улыбчиво позировали перед объективом фотокамеры. При этом артистка нежно обнимала мальчика.

Другой кадр был более забавным. Маша Фокина подставила рожки Габриэлю, пока тот ничего не подозревал.

Кстати, на снимках можно разглядеть, как сын-красавец исполнительницы уже заметно повзрослел. Мальчик подрос и сильно изменился. Неизменной остается только прическа Габриэля с длинными кудрями.

Отметим, Маша Фокина родила сына в декабре 2018 года. Отец мальчика - бизнесмен Геннадий Шпилер, за которого артистка вышла замуж в том же году.

