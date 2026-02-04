ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
344
Время на прочтение
1 мин

Маша Фокина на редких фото показала, как сейчас выглядит ее 7-летний сын-красавчик

Артистка поделилась свежими фото с Габриэлем.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Маша Фокина

Маша Фокина / © instagram.com/mashafokina

Украинская певица Маша Фокина поделилась редкими фото со своим 7-летним сыном-красавчиком.

Габриэль нечастый гость в мамином Instagram. Однако артистка все активнее делится их совместными кадрами. На этот раз знаменитость показала, как проводит время с ребенком.

Маша Фокина вместе с Габриэлем побывала в кафе. Там они устроили импровизированный фотосет. Первая фотография более серьезная - певица и ее сын улыбчиво позировали перед объективом фотокамеры. При этом артистка нежно обнимала мальчика.

Маша Фокина с сыном / © instagram.com/mashafokina

Маша Фокина с сыном / © instagram.com/mashafokina

Другой кадр был более забавным. Маша Фокина подставила рожки Габриэлю, пока тот ничего не подозревал.

Маша Фокина с сыном / © instagram.com/mashafokina

Маша Фокина с сыном / © instagram.com/mashafokina

Кстати, на снимках можно разглядеть, как сын-красавец исполнительницы уже заметно повзрослел. Мальчик подрос и сильно изменился. Неизменной остается только прическа Габриэля с длинными кудрями.

Отметим, Маша Фокина родила сына в декабре 2018 года. Отец мальчика - бизнесмен Геннадий Шпилер, за которого артистка вышла замуж в том же году.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк восхитила фото с сыном. Знаменитость показала, как ее жених проводит время с 7-месячным Оскаром.

Дата публикации
Количество просмотров
344
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie