Маша Фокина рассказала об агрессивных россиянах на отдыхе в Болгарии: "Испугалась за сына"

Исполнительница, дом которой ракетами обстреляли оккупанты и убили ее собаку, уехала в город Равада со своим трехлетним сыном.

Как рассказала знаменитость на своей странице в Instagram, на второй день отдыха дверь ее гостиничного номера обкидали гнилыми фруктами.

"Это был второй день отдыха, мы были с ребенком у бассейна, когда я услышала знакомые ноты – заиграла моя песня "Спалахи", я почувствовала, что Украину любят и слушают песни украинских артистов. Насколько я была разочарована, когда придя к себе в номер, увидела, что наша дверь была обкидана гнилыми фруктами", – поделилась Фокина.

Фото: instagram.com/mashafokina

Как отметила артистка, после этого инцидента она сразу обратилась к работникам гостиницы. Маша попросила показать на камерах, кто же преподнес ей такой сюрприз. Впрочем, администрация гостиницы отказала ей в помощи.

"Я сразу же позвонила мужу, и мы решили, что надо звонить в полицию, поскольку я отдыхаю с трехлетним ребенком одна в чужой стране. Как только все присутствовавшие услышали, что хочу вызвать полицию, они сказали, что сделают это самостоятельно. Вместо полиции приехали 4 мужчины "по понятиям" и грубо сказали мне идти в номер, на что я отказала. В свою очередь они взяли меня за руку и провели в лифт. То, что я испугалась, ничего не сказать, но не за себя, а за своего маленького сына, безопасность которого стоит на первом месте", – рассказала она.

Сын Маши Фокиной / Фото: instagram.com/mashafokina

Певица добавила, что убедилась, насколько злые, бездушные и жестокие люди. Маша отметила, что очень сильно чувствуется агрессия со стороны россиян к украинцам за границей.

"В то время, как российская армия убивает наш народ, россияне продолжают показывать свою гниль и ненависть к нашему народу со всех сторон. Но, несмотря на эту ситуацию, мы скоро все переживем и каждый вернемся к себе домой", — резюмировала знаменитость.

Фото: instagram.com/mashafokina

Напомним, украинская актриса Екатерина Тышкевич сообщила о горе в семье. На фронте погиб жених ее сестры.

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