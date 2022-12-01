Маша Фокина шокировала, как месяц не могла петь: "Ни один врач не мог поставить диагноз"

Украинская певица Маша Фокина рассказала, как серьезно потеряла голос, и месяц не могла петь.

В фотоблоге артистка поделилась, что это произошло после записи ее последней песни. Маша тогда серьезно сорвала голос. Знаменитость обращалась за помощью к врачам, однако те не могли помочь ей.

"Я месяц не могла петь, поскольку после записи моей последней песни сорвала голос, ни один врач не мог поставить диагноз…", – рассказала знаменитость.

Маша Фокина / Фото: mashafokina

Певице пришлось лечиться интуитивно. Однако это помогло, и Маша вернула свой голос. Знаменитость говорит, что уже вскоре порадует поклонников новинкой.

"Пришлось надеяться на чудо и лечиться интуитивно, но я рада сообщить, что уже в строю и записываю для вас новую песню, надеюсь, она вам понравится так же, как мне", — поделилась певица.

Напомним, летом Маша Фокина рассказывала, как агрессивно ведут себя россияне в Болгарии. Граждане РФ забросали гнилыми фруктами дверь комнаты гостиницы, где жила украинка.

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