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Маша Фокина впервые за длительное время показала фото ее подросшего 5-летнего сына

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Маша Фокина впервые за длительное время показала фото ее подросшего 5-летнего сына

Маша Фокина / Фото: instagram.com/mashafokina

Исполнительница также нежно поздравила мальчика с первым юбилеем.

Украинская певица Маша Фокина сообщила об особом празднике в ее семье. Сын артистки Габриэл отмечает день рождения.

Мальчику исполняется пять лет. Поэтому по случаю важного праздника исполнительница посвятила сыну пост в Instagram. Маша опубликовала крайне редкие фото мальчика и написала немало теплых слов с пожеланиями.

Сын Маши Фокиной / © instagram.com/mashafokina
Сын Маши Фокиной / Фото: instagram.com/mashafokina

"С днем рождения, наш маленький мальчик! Вот уже и твой первый юбилей. Ты вроде еще такой маленький, но одновременно такой взрослый. Ты очень сообразительный, умный, активный, добрый, умеешь стоять на своем", — отметила артистка.

Сын Маши Фокиной / © instagram.com/mashafokina
Сын Маши Фокиной / Фото: instagram.com/mashafokina

Кроме того, исполнительница показала, как провела время с сыном в день рождения. В частности, Фокина поразвлекалась с Габриэлем в музее иллюзий.

Сын Маши Фокиной / © instagram.com/mashafokina
Сын Маши Фокиной / Фото: instagram.com/mashafokina
Сын Маши Фокиной / © instagram.com/mashafokina
Сын Маши Фокиной / Фото: instagram.com/mashafokina

"Мы хотим, чтобы твое детство было самым лучшим, чтобы ты был счастлив, дружелюбен, чтобы наконец-то вернулся в Киев, в которой ты так мечтаешь уехать! Мой мальчик", — пожелала сыну Фокина.

Сын Маши Фокиной / © instagram.com/mashafokina
Сын Маши Фокиной / Фото: instagram.com/mashafokina

Напомним, недавно певица Ирина Билык показала редкое фото с 8-летним сыном Табризом. Также исполнительница рассказала, как ей сделали предложение на Рождество.

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Дата публикации
Просмотры
634
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