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Маша Кондратенко восхитила стройной фигурой в купальнике и соблазнительно повыгибалась на камеру
Маша Кондратенко наслаждается отдыхом в солнечной Испании. Артистка показывает, как проходит ее отпуск.
Украинская певица Маша Кондратенко похвасталась стройной фигурой в купальнике и соблазнительно повыгибалась на камеру.
Артистка сейчас наслаждается отдыхом в солнечной Испании. Конечно же, 25-летняя исполнительница не упускает случая, чтобы поделиться контентом из отпуска. В частности, Маша Кондратенко показала коротенький ролик, где она предстала на террасе отеля.
На видео певица была запечатлена в белом сплошном купальнике, что завязывается на плечах. Артистка соблазнительно повыгибалась на камеру, тем самым произведя фурор своей стройной фигурой. Исполнительница продемонстрировала изрядно подтянутое тело.
Подписчики Маши Кондратенко не смогли пройти мимо такого пикантного контента. Исполнительницу просто засыпали комплиментами: "Невероятно красивая!", "Фигура топ!", "Это прекрасно!".
Отметим, Маша Кондратенко стала известной благодаря своей роли в сериале "Школа". Также артистка участвовала в проекте "Голос країни", где дошла до финала. А в этом году исполнительница попробовала свои силы на нацотборе, где заняла третье место.
Напомним, недавно актриса Ольга Сумская блеснула стройной фигурой. Более того, артистка поделилась фото, где вообще не было фотошопа.