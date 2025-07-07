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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
423
Время на прочтение
1 мин

Маша Кондратенко восхитила стройной фигурой в купальнике и соблазнительно повыгибалась на камеру

Маша Кондратенко наслаждается отдыхом в солнечной Испании. Артистка показывает, как проходит ее отпуск.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Маша Кондратенко

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Украинская певица Маша Кондратенко похвасталась стройной фигурой в купальнике и соблазнительно повыгибалась на камеру.

Артистка сейчас наслаждается отдыхом в солнечной Испании. Конечно же, 25-летняя исполнительница не упускает случая, чтобы поделиться контентом из отпуска. В частности, Маша Кондратенко показала коротенький ролик, где она предстала на террасе отеля.

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

На видео певица была запечатлена в белом сплошном купальнике, что завязывается на плечах. Артистка соблазнительно повыгибалась на камеру, тем самым произведя фурор своей стройной фигурой. Исполнительница продемонстрировала изрядно подтянутое тело.

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Подписчики Маши Кондратенко не смогли пройти мимо такого пикантного контента. Исполнительницу просто засыпали комплиментами: "Невероятно красивая!", "Фигура топ!", "Это прекрасно!".

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

Отметим, Маша Кондратенко стала известной благодаря своей роли в сериале "Школа". Также артистка участвовала в проекте "Голос країни", где дошла до финала. А в этом году исполнительница попробовала свои силы на нацотборе, где заняла третье место.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская блеснула стройной фигурой. Более того, артистка поделилась фото, где вообще не было фотошопа.

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Дата публикации
Количество просмотров
423
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