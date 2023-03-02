Маша Полякова показала, как ночью со своим парнем встретила 18-летие на улицах Парижа

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова 2 марта празднует день рождения. Девушке исполнилось 18 лет.

Праздновать Мария начала прямо ночью, ведь очень ждала своего совершеннолетия. В сторис своей страницы в Instagram Полякова-младшая разместила снимки, на которых показала, как и где встретила день рождения.

Маша вместе со своим бойфрендом отправилась в Париж и показала, как ночью гуляла с ним по улицам романтического города. "До меня только что дошло, что по украинскому времени мне 18 лет", — говорит счастливая Маша. В свою очередь ее парень Артур пошутил: "Старость – не радость".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Полякова сделала несколько памятных фото на фоне Триумфальной арки, а затем вместе с любимым устроила себе экскурсию по ночному городу.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что ранее Маша Полякова, которая сейчас учится в Лондоне, показала, как они с бойфрендом Артуром куховарили. Молодые люди на чужбине соскучились по украинским блюдам и решили приготовить борщ и показали, что у них из этого вышло.

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