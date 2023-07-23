Маша Полякова показала заметно подросшую 11-летнюю сестру и ошеломила ее внешним видом

Дочери Оли Поляковой снялись в стильной фотосессии.
Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 18-летняя Маша Полякова порадовала поклонников редкой фотографией со своей младшей сестрой Алисой.
На странице в Instagram Мария разместила снимок, на котором позирует с 11-летней Алисой. Девочки изображены с легким макияжем и длинными волосами и смотрят в камеру. Следует отметить, что Алиса заметно подросла.
"Не верю, что моя малая уже так выросла", – подписала кадр Маша Полякова.
В отличие от своей старшей сестры, девочка не столь медийная и не любит лишнего внимания к себе. Поэтому ее появление в фотоблоге Марии стало для поклонников семьи Поляковой настоящим сюрпризом:
- Разные, но обе очень красивые
- Вы очень красивые! Одна – копия мама, другая – папа
- Выросла просто красавица
- Хорошенькие девочки!
Напомним, недавно Оля Полякова продемонстрировала патриотическое хобби, которое имеет ее младшая дочь Алиса. Оказывается, у девочки есть способность к рукоделию. Звездная мама похвасталась, как ее дочь вышивала украинский рушник.
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