Маша Полякова разошлась с бойфрендом после года отношений и шокировала, что он сделал

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария ошеломила признанием – после года отношений девушка разошлась со своим бойфрендом Артуром.

Мария также ошеломила откровенностью о том, что парень ее не любил, а был с ней только из-за ее узнаваемости. Об этом 18-летняя Маша рассказала в проекте "Ранок у великому місті", говоря о том, как бойфренд отреагировал на ее отъезд из Лондона в Украину.

"Артур – это сейчас пройденный этап, потому что он очень некрасиво повел себя. Он показал, какой он человек на самом деле. Что я ему вообще не нравилась и это все было потому, что он хотел нагнать себе подписчиков. Он такими маленькими шагами начал это показывать. Возможно, он считает, что это не так, но я это видела", – честно призналась Маша.

Маша Полякова с экс-бойфрендом Артуром / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что в январе этого года Маша Полякова рассекретила, что в Лондоне, где училась, стала встречаться с молодым человеком по имени Артур. Пара вместе готовила борщи, ездила во Францию, устраивала романтические фотосессии.

Маша Полякова с экс-бойфрендом Артуром / Фото: instagram.com/mashapolyakova

В сентябре стало известно, что Маша Полякова вернулась в Украину и поступила в киевский вуз. Теперь же девушка рассекретила, что и свои отношения с оставшимся в Лондоне Артуром она завершила.

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