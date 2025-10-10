Маша Полякова удивила своим финансовым положением и призналась, откуда берет деньги на жизнь в США

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Дочь певицы украинской певицы Оли Поляковой — Маша — которая сейчас учится в США, откровенно рассказала, как обеспечивает себя за рубежом.

Девушка призналась, что родители до сих пор частично обеспечивают ее жизнь в США. Хотя и сумма не слишком большая для проживания за рубежом, однако эти средства покрывают определенную часть необходимых расходов Маши.

"Родители присылают мне деньги, но не сказать, что это очень много. 200-300 долларов раз в две недели", — призналась девушка в интервью Даше Вершиленко.

По словам Маши, работать она не может из-за студенческой визы, поэтому полностью зависит от поддержки близких. Дочь исполнительницы заявила, что несмотря на желание дополнительного заработка, она не может организовать подобную деятельность, ведь это будет считаться нелегитимным и может наказываться законом обеих стран — Украины и США. Девушка добавила, что сейчас ее также обеспечивает новоиспеченный муж Эден Пассарелли.

Маша Полякова с возлюбленным / © instagram.com/mashapolyakova

"Во-первых, я не могу здесь работать, я на студенческой визе. Я даже не могу какой-то бизнес в Украине вести, потому что это тоже незаконно. Я не имею права ничего делать на территории Америки. Поэтому сейчас просто живу на то, что мне Эден дает деньги, и родители немножко "подбрасывают", — пояснила она.

Маша подчеркнула, что после переезда переосмыслила реалии жизни за границей. Девушка осознала, что в ее родной стране все намного легче: "Очень сильно "закатала губу", честно говоря, и поняла, что в Украине намного легче".

Напомним, недавно Маша Полякова поделилась, сколько стоит аренда жилья, в котором она живет в США, и объяснила, почему не делит одну комнату с мужем. По словам девушки, на это есть две вполне логичные причины.