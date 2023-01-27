Машу Ефросинину признали "террористкой" в РФ и объявили в розыск: ведущая отреагировала

Украинская звезда обрадовалась такой новости и посмеялась над путинистами.

Телеведущая Маша Ефросинина неожиданно оказалась в списке "террористов" в России.

Имя знаменитости появилось в "Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

К тому же, теперь телеведущую объявили в розыск МВД в РФ. Очевидно, таким образом пропагандисты решили отомстить Маше за ее высказывания против Путина и российского вторжения на территории Украины.

Ефросинина уже успела отреагировать на заявления россиян. Новость о попадании в список "террористов" никак не огорчила ведущую, а наоборот подняла ей настроение.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Друзья, новости вижу! Все вижу! Спасибо за поздравление – их больше, чем в день рождения! Слава Украине" — написала в Instagram Маша.

Кроме того, в сторис звезда даже поблагодарила пропагандистов, ведь в ее досье они признали Крым украинским. В карточке Ефросининой на сайте российского ведомства они указали, что Маша родом из Керчи, а значит – украинка.

"Нет, ну какие котики! Ну правильно все пишут, когда хотят: Керчь — Украина", — написала ведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В честь такого события Маша устроила для себя спа-день, чтобы выглядеть лучше в новом "статусе".

"Здесь такие новости, а я на себя посмотрела и как-то неудобно. Террористка, а физиономия помята. Это же такая ответственность, боже! Что ни день, то радость от отсессии", — пошутила Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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