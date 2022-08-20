Машу Ефросинину удивила атмосфера в Киеве: "Никогда здесь не было такой напряженной тишины"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина была удивлена тем, как изменился центр Киева во время полномасштабной войны.

Недавно Маша Ефросинина вернулась в Украину после продолжительного пребывания за границей. В своих сторис в Instagram ведущая призналась, что до сих пор не может привыкнуть к тому, как выглядит сейчас столица Украины.

"Я живу в центре 15 лет и никогда здесь не было такой напряженной тишины… Она прерывается лишь постоянной сиреной. Центр перекрыт полностью. На Крещатике раздолбанные танки русни. Праздник приближается?" – написала ведущая.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На видео Маши вместо привычного автомобильного гула и постоянной суеты прохожих в сердце столицы теперь слышны только птицы.

В то же время некоторые вещи в Киеве остались неизменными — это пробки. Телеведущая пожаловалась, что опоздала на рабочую встречу на несколько часов из-за напряженной ситуации на дорогах.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что Маша Ефросинина приехала в Украину без детей. Как отметила телезвезда, сын Александр и дочь Нана остались с ее матерью в Европе.

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