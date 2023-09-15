Машу Ефросинину в России приговорили к семи годам колонии: реакция звезды

Украинскую телеведущую и блогершу Машу Ефросинину в РФ "заочно" приговорили к семи годам колонии по делу о распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба Басманного районного суда Москвы. По решению суда Ефросининой также запретили администрировать страницы в Интернете в течение трех лет.

Как пишут РосСМП, в суде российский прокурор сообщил, что в ходе исследования доказательств "были изучены показания лиц, обладающих специальными знаниями и с подтвержденной компетенцией".

Обвинение просило Ефросининой 7 лет в колонии общего режима, но при этом учесть наличие у нее малолетнего сына.

Отметим, что в РФ уголовное дело в отношении телеведущей было возбуждено 7 апреля 2022 года из-за его постов в Instagram (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). В марте этого года Ефросинину МВД РФ объявило в розыск, а в мае Басманный районный суд заочно отправил ее в СИЗО.

Тогда свой заочный "арест" Ефросинина прокомментировала так: "Продолжаем в том же духе – говорим правду, не умалчиваем уничтожение украинского народа кровавым режимом плешки из бункера!"

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что и свой "приговор" Маша Ефросинина уже тоже прокомментировала. Она с иронией отметила, что "хрен с той колонией", но "масковськай суд заборонив мені мої сторінки вести. Шта дєлать, люди?".

Также ведущая задала риторический вопрос, пошевелится ли у кого-то еще язык назвать нас с россиянами "братскими народами":

"Ведь это уже не просто разные страны – это параллельные реальности! Ведь именно, боясь таких шизофренически бредовых приговоров, ни один медийный и обычный человек в России не достает из задницы свой язык уже полтора года! Страх и вера во всесильность господствующего режима тотально больной залупы засадила по домам более ста миллионов людей, которые боятся лайк поставить под честным постом… Запугивание (или я уже начала верить в чипирование) заставляет артистов, которые были раньше в здравом смысле, давать концерты на пропитанных украинской кровью мариупольских руинах. Россия - этозазеркалье, это тьма, а не страна", – написала в фотоблоге Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также она обратилась и к русским на их языке и подчеркнула, что украинцы им – враги на поколение. Также звезда сказала, что ей наплевать на все эти приговоры, потому что она свободна в своей стране, о чем россияне могут только мечтать:

"Вы все, мои российские коллеги, которые точно будете это читать, хотя бы даже из любопытства - посмотреть, как человек реагирует на осуществление самого большого страха ваших никчемных жизней - читайте дальше внимательно! Мне начхать на все эти приговоры! Знаете, почему? Потому что я свободна: в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях! В своей стране! А вы нет! Я не зарабатываю ни копейки ни за один свой пост с позицией, прикиньте, так бывает! Я не могу вылететь из Киева на самолете уже полтора года, а вы свободно передвигаетесь по миру ( пока еще). Я живу в стране, которую террор вашего диктатора ведет в экономическую и ментальную пропасть! Но я свободнее вас, рабов! И вашей всей плешивой власти! Она уйдет рано или поздно! Она оставит вас в руинах собственного позора перед всем миром", – написала Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые рассказала, чем занимается ее муж Тимур Хромаев в ВСУ.

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