Машу Ефросинину заблокировали в Instagram из-за постов о войне: "Сначала была истерика"

Известная ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала, что ее страницу в Instagram заблокировали.

Это произошло потому, что знаменитость рассказывала правду о войне в Украине, а россиянам это не нравилось, и они жаловались.

"На четверо суток мой аккаунт в Instagram исчез. Полностью. Так выглядит блок от самой Meta! Дотрынделась Маша, допосылала (тех, кого нельзя называть) туда (куда нельзя говорить)… Сначала, признаюсь, была истерика. Десять лет моей жизни. Но больше накрыло, что эти г.., бросавшие жалобы, победили", — возмутилась Маша.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина поделилась, что обратилась к помощнице министра цифровой экономики Михаила Федорова с просьбой помочь ей восстановить фотоблог. В общем, страницу ведущей в Instagram разблокировали через четыре дня. Маша призналась, что за эти дни открыла для себя много вещей.

"Дни без Instargam тянутся так же долго, как в детстве, когда ты приходил из школы, сделал все уроки, а телевизор не работает. Снова потянуло к книгам. Прочитала сразу две. На другой день началась ломка что-то по привычке листать – открыла Facebook, в котором последний раз была летом и видела немало постов, что я тупая курица. Там оказалось все без изменений: уже тупые все остальные, все плохо, всюду измена, все дерьмо! Закрыла. И больше столько же не открою", — поделилась Маша.

Но Маша нашла, чем можно заниматься и без соцсетей. Знаменитость провела время с сыном, занялась домашними делами и подготовилась к интервью.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Научила сына играть в домино. А он меня в шахматы. По 18 партий за вечер done! Съездили поездом в Краков. Оказалось, что часами можно просто смотреть в окно... Поутюжила гору белья, до которой руки не доходили несколько недель... Подготовилась к интервью. Делали с Сашей рождественское кашпо", — рассказала Ефросинина.

Читайте также: