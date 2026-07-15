Машу Кондратенко впервые застали с ее бойфрендом: как выглядит возлюбленный певицы

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

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Украинскую певицу Машу Кондратенко впервые застали в компании бойфренда, которого она тщательно скрывает.

Исполнительница вместе с возлюбленным побывала на стендапе юмориста Феликса Редьки. Там парочку и заметила ведущая проекта «Наодинці з Гламуром» Анна Севастьянова. Сама Маша Кондратенко об отношениях рассказывает не охотно. Певица верит, что личное должно оставаться вне камер. Единственное, чем артистка поделилась, так это тем, что она действительно влюблена и очень счастлива.

«Парень красивый! Но на самом деле, я на многих интервью уже говорила и продолжаю говорить, что личная жизнь — это для двоих. Поэтому я не раскрываю подробности личной жизни. Могу сказать, что я счастлива, влюблена и у меня все прекрасно», — призналась исполнительница.

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Маша Кондратенко с бойфрендом

Также Маша Кондратенко заговорила и о свадьбе. Певица честно призналась, что пока не планирует идти под венец. Исполнительница говорит, что сейчас у нее на первом месте самореализация. Артистка убеждена, что о свадьбе следует задумываться уже после того, как будет построена карьера.

«Нет (о свадьбе не говорим — прим. ред.). Для меня действительно самое важное сейчас реализация. Я считаю, что отношения могут быть прекрасными, но когда ты хочешь реализоваться в первую очередь как творческая личность, мне самое главное это. Потом уже можно думать о свадьбе, обо всем остальном», — призналась артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Списання Жені Галича з армії, весілля Денисенко, нові стосунки Дантеса | ЕКСКЛЮЗИВ

Напомним, недавно стало известно, что певец Владимир Дантес закрутил новый роман. В Сети разоблачили девушку артиста и показали ее фото.

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