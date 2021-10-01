"Маскарад" на 1+1: дети Ефросининой, Ткача и Билык примут участие в новом выпуске шоу

"Маскарад" на 1+1: дети Ефросининой, Ткача и Билык примут участие в новом выпуске шоу

Зрители увидят двух новых героев — фантастического Эльфа и могущественного Пирата.

2 октября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится показ выпуска шоу "Маскарад", в котором звездные команды соревнуются за победу, а публичные личности страны скрываются за сказочными образами.

По правилам "Маскарада", каждого эпизода на сцену выходят пять персонажей. Три героя перешли в этот выпуск из прошлого эпизода, это — таинственная Мавка, пушистый Бабайка и загадочный Арлекин. К их компании этот раз присоединятся два новых героя — фантастический Эльф и могущественный Пират.

пушистый Бабайка / пресс-служба канала "1+1"

Субботнего вечера зрителей поразит выступление загадочной мультиинструменталиста Мавки. Героиня поднимется под потолок съемочной площадки и сыграет партию на барабанах под пение известной украинской группы Go_A. Поддержать Мавку придет и DJ Nana, которая специально создала ремикс хита «Шум» для ее выступления.

таинственная Мавка / пресс-служба канала "1+1"

Также выйдет на сцену пушистый Бабайка. Звезда "Маскарада" споет хит под названием Gangnam Style южнокорейского певца PSY. Помогут командам угадать, кто скрывается в костюме великана, дочь Маши Ефросининой Нана, сын Ирины Билык Табриз и дочь Юрия Ткача Лиза.

Дружелюбный Арлекин в субботу продемонстрирует безупречный парный степ.

дружелюбный Арлекин / пресс-служба канала "1+1"

Новым героем шоу станет интеллигентный Эльф. По легенде шоу, Эльф — представитель сказочного народа. Трогательный и наделен силой, он дарит радость и веру в сердца людей, когда они в отчаянии. Сказочный герой покажет сложный акробатический номер и заставит команды по-настоящему задуматься, кто именно скрывается в его образе.

фантастический Эльф / пресс-служба канала "1+1"

Вторым новым фантастическим персонажем, который выйдет на сцену, станет могущественный Пират. Бывалый моряк покажет вокальный талант и удивит охотников юмором.

могущественый Пират / пресс-служба канала "1+1"

Ждет команды и традиционный "Липсинк батл", который решит, кто из команд первыми получит право назвать свои версии суперзвезд, которые находятся в таинственных образах. В этот вечер Ирина Билык и Юрий Ткач превратятся в известную американскую певицу Мадонну.

Напомним, в минувшую субботу стало известно, кто прятался в костюме обольстительной Кошки, а также таинственной Медузы Горгоны. Кроме этого, впервые на сцене выступал доброжелательный Арлекин.

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