"Маскарад" на 1+1: дети Ефросининой, Ткача и Билык примут участие в новом выпуске шоу

Зрители увидят двух новых героев — фантастического Эльфа и могущественного Пирата.
2 октября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится показ выпуска шоу "Маскарад", в котором звездные команды соревнуются за победу, а публичные личности страны скрываются за сказочными образами.
По правилам "Маскарада", каждого эпизода на сцену выходят пять персонажей. Три героя перешли в этот выпуск из прошлого эпизода, это — таинственная Мавка, пушистый Бабайка и загадочный Арлекин. К их компании этот раз присоединятся два новых героя — фантастический Эльф и могущественный Пират.
Субботнего вечера зрителей поразит выступление загадочной мультиинструменталиста Мавки. Героиня поднимется под потолок съемочной площадки и сыграет партию на барабанах под пение известной украинской группы Go_A. Поддержать Мавку придет и DJ Nana, которая специально создала ремикс хита «Шум» для ее выступления.
Также выйдет на сцену пушистый Бабайка. Звезда "Маскарада" споет хит под названием Gangnam Style южнокорейского певца PSY. Помогут командам угадать, кто скрывается в костюме великана, дочь Маши Ефросининой Нана, сын Ирины Билык Табриз и дочь Юрия Ткача Лиза.
Дружелюбный Арлекин в субботу продемонстрирует безупречный парный степ.
Новым героем шоу станет интеллигентный Эльф. По легенде шоу, Эльф — представитель сказочного народа. Трогательный и наделен силой, он дарит радость и веру в сердца людей, когда они в отчаянии. Сказочный герой покажет сложный акробатический номер и заставит команды по-настоящему задуматься, кто именно скрывается в его образе.
Вторым новым фантастическим персонажем, который выйдет на сцену, станет могущественный Пират. Бывалый моряк покажет вокальный талант и удивит охотников юмором.
Ждет команды и традиционный "Липсинк батл", который решит, кто из команд первыми получит право назвать свои версии суперзвезд, которые находятся в таинственных образах. В этот вечер Ирина Билык и Юрий Ткач превратятся в известную американскую певицу Мадонну.
Напомним, в минувшую субботу стало известно, кто прятался в костюме обольстительной Кошки, а также таинственной Медузы Горгоны. Кроме этого, впервые на сцене выступал доброжелательный Арлекин.