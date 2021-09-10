"Маскарад" на 1+1: известен новый герой загадочного шоу

Им стал могущественный Пират.

Уже 18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу страны под названием "Маскарад", в котором звездные команды соревнуются за победу, а звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах демонстрируют зрителям разнообразные таланты.

Сегодня в рамках медийного квеста, который запустил канал 1+1, стал известен еще один герой нового сезона шоу. Им оказался могущественный Пират.

могущественный Пират / пресс-служба канала "1+1"

По легенде шоу, Пират — это бывалый моряк, который много лет провел на корабле, путешествуя по миру. Жизнь сделала его грубым человеком, но в глубине сердца все же остались любовь и романтика.

Костюм Пирата состоит из бордового плаща, украшенного золотыми узорами, и бархатного темно-зеленого жилета. Вместо руки в Пирата огромный корабельный крюк, украшенный более 2000 страз, а лицо героя скрывается за золотистым черепом. Вместо у Пирата два больших сердца.

Голову персонажа украшает большая пиратская шляпа.

Кто именно скрывается в пушистом герое, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона "Маскарада".

Следующего персонажа можно будет увидеть 17 сентября в соцсетях телеканала "1+1".

Напомним, что "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона шоу стал Тимур Мирошниченко.

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