"Маскарад" на 1+1: Мавка сыграет на бокалах с водой, а Кошка взлетит под потолок

"Маскарад" на 1+1: Мавка сыграет на бокалах с водой, а Кошка взлетит под потолок

Во втором эпизоде впервые на сцену выйдут пушистый Бабай и изобретательный Арлекин.

Уже в субботу в 20:20 на телеканале 1+1 состоится показ второго эпизода шоу "Маскарад", в котором звездные команды соревнуются за победу, а наиболее обсуждаемые публичные персоны страны выступают в фантастических образах.

В этом сезоне суперзвезды демонстрируют свои скрытые таланты и поражают охотников и телезрителей яркими номерами.

Во втором эпизоде "Маскарада", который покажут в эту субботу, зрители увидят как уже знакомых героев, так и новых персонажей. Впервые на сцену выйдут пушистый Бабай и изобретательный Арлекин. Откроет вечер дружеский Бабайка.

пушистый Бабай / пресс-служба канала "1+1"

"Как настоящий Бабай я смог раскачать эту сцену. Во-первых, все думают, что я какой-то страшный монстр, но на самом деле я добрый и "няшний" Бабайка. Люблю шутить. Все знают, что я могу хорошо, "по-бабайськы" зачитать, но на самом деле я умею петь так, как никто другой ", — подсказал Бабайка.

Выйдет на сцену и игривая Мавка, которая стала любимой героиней звездных команд и зрителей в прошлом эпизоде.

Фантастическая Мавка / пресс-служба канала "1+1"

Также во втором эпизоде продемонстрирует свои таланты и таинственная Кошка, которая в прошлый раз показала сложный акробатический номер. На этой неделе сексуальная кошечка поднимется под купол съемочной площадки и выполнит опасный номер с прыжками на батуте.

таинственная Кошка / пресс-служба канала "1+1"

"Коты всегда уделяли мне много внимания. Дарили ошейники с бриллиантами и приглашали в лучшие рыбные рестораны. Хоть я и из бедной семьи, но им не удалось меня купить. Моей главной мечтой было иметь много пушистых котят", — подсказала обольстительная Кошка.

В прошлую субботу звезды смогли угадать, что в образе яркого Попугая из Рио скрывается ведущий "Сніданку. Вихідний" Александр Попов, а что вот в образе Мишки Тедди был Михаил Поплавский — команды не угадали.

Смотрите шоу "Маскарад" каждую субботу на телеканале "1+1" в 20:20.

Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight".

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