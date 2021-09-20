"Маскарад" на 1+1: Мишкой Тедди был Поплавский, а Попугаем из Рио — Александр Попов

"Маскарад" на 1+1: Мишкой Тедди был Поплавский, а Попугаем из Рио — Александр Попов

Сначала отгадали Мишку Тедди, а затем — Попугая из Рио.

В субботу в 20:20 на телеканале 1+1 состоялась грандиозная премьера шоу "Маскарад".

Открыл субботний вечер — сексуальный Попугай из Рио. Он выполнил зажигательный танец под одну из главных хитов латинской музыки и создал атмосферу настоящего карнавала.

"Это было невероятное выступление и крутое открытие шоу. Сначала я подумал, что это Амадор Лопес из группы" Rumbero's ". Его выступления выглядят также, но потом Попугай заговорил на украинском языке без акцента, и я изменил свое мнение", — сказал певец Дантес.

Следующей на сцену вышла мистическая и опасна дева Медуза Горгона, глава которой украшена более 25 змеями. Суперзвезда удивила команды невероятным оперным пением и исполнила арию из фильма "Пятый элемент" под названием "The Diva Dance».

Третьей на сцену вышла загадочная мультиинструменталистка и эко-активистка Мавка. Героиня сыграла "Червону Руту" в новой неожиданной аранжировке, чем заворожила охотников и зрителей в зале.

"Это было магически. Хочу сказать, что это был один из самых красивых номеров, которые я когда-то видела. Прекрасная Мавка своим выступлением прям рассказала историю любви с предателем Лукашем, который ее бросил", — сказала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Следующей очаровывать зрителей вышла соблазнительная и сексуальная Кошка. Героиня продемонстрировала невероятно сложный акробатический номер и провела мастер-класс Дантесу и Игорю Ласточкину.

Пятым на сцену вышел культовый персонаж, который не теряет популярности уже в течение двух веков — Мишка Тедди. Трогательный и воспалительный герой исполнил песню Dzidzio под названием "Вихідний".

В премьерном выпуске шоу "Маскарад" в "Липсинк батле" соревновались Юрий Ткач и Игорь Ласточкин. Артисты исполнили хит известной певицы Ирины Билык под названием "Снег". Одержала победу на этом этапе команда Ткача.

Звездное трио выбрало первым открыть невероятного Попугая из Рио. Команда Юрия Ткача ответила, что в персонаже скрывается ведущий утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" Александр Попов, и оказались правы. Трио получило первые 10 баллов.

Следующего персонажа, которого решили открыть, стал культовый Мишка Тедди. Звезды предположили, что в образе Мишки — политик и общественный деятель Олег Ляшко, но ошиблись. В невероятном образе прятался политик, бизнесмен и артист Михаил Поплавский.

Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Производством проекта занимается Big Entertainment Shows.

Смотрите шоу "Маскарад" каждую субботу на телеканале "1 + 1" в 20:20.

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