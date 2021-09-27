"Маскарад" на 1+1: обольстительной Кошкой была Подкопаева, таинственной Медузой Горгоной — Джамала

Впервые на сцене выступал доброжелательный Арлекин.

В прошлую субботу зрители телеканала 1+1 увидели новый эпизод загадочного шоу страны под названием "Маскарад".

Впервые на сцене выступал доброжелательный Арлекин, который продемонстрировал, как танцует степ.

доброжелательный Арлекин / пресс-служба канала "1+1"

Показал свои умения и пушистый Бабайка, который спел веселую песню и вместе с лучшими друзьями, детьми, отпраздновал день рождения.

пушистый Бабайка / пресс-служба канала "1+1"

Загадочная Мавка поразила телезрителей игрой на стеклянных бокалах.

загадочная Мавска / пресс-служба канала "1+1"

Также зажгли сцену магическая Медуза Горгона и обольстительная Кошка.

В рамках традиционного "Липсинк батла" на этот раз команды делали пародию на интернет-сенсацию этого лета, певца Wellboy и "залипсили" его хит "Гуси". В батле боролись юморист Игорь Ласточкин и телеведущая Маша Ефросинина. Победу в батле получила команда Игоря Ласточкина, она и получила право первыми назвать свои версии суперзвезд, которые прячутся в таинственных образах.

"Маскарад" / пресс-служба канала "1+1"

Звездные охотники решили, что первым отгадают загадочную Медузу Горгону. Звездное трио сделало предположение, что в Медузе скрывается певица Джамала, и оказались правы. Команда получила первые 10 баллов в шоу.

Джамала / пресс-служба канала "1+1"

Следующей открыли обольстительную кошку. Ирина Билык озвучила гипотезу, что в персонаже скрывается известная гимнастка Лилия Подкопаева. За этот верный ответ команда получила еще 10 баллов.

обольстительная Кошка / пресс-служба канала "1+1"

Отметим, что в студию "Сніданку.Вихідний" пришла певица и участница шоу "Танцы со звездами" Джамала. Звезда рассказала о собственном опыте участия в "Маскараде".

"У меня был очень сложный костюм — одна голова весила более 5 килограммов. Было сложно синхронизировать свои движения. Костюм был очень технологичный — под лицо Горгоны мне подавали кислород. Но самой сложной задачей на "Маскараде" было держать тайну своего участия. На съемочной площадке была полная конспирация: мы не разговаривали с коллегами, а передвигались павильоном только в сопровождении охраны ", — сказала Джамала о своем участии в шоу.

Джамала рассказала о своем удивительном образе и выступлении на шоу "Маскарад"

Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight".

Смотрите шоу "Маскарад" каждую субботу на телеканале "1+1" в 20:20.

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