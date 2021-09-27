"Маскарад" на 1+1: обольстительной Кошкой была Подкопаева, таинственной Медузой Горгоной — Джамала

Впервые на сцене выступал доброжелательный Арлекин.
В прошлую субботу зрители телеканала 1+1 увидели новый эпизод загадочного шоу страны под названием "Маскарад".
Впервые на сцене выступал доброжелательный Арлекин, который продемонстрировал, как танцует степ.
Показал свои умения и пушистый Бабайка, который спел веселую песню и вместе с лучшими друзьями, детьми, отпраздновал день рождения.
Загадочная Мавка поразила телезрителей игрой на стеклянных бокалах.
Также зажгли сцену магическая Медуза Горгона и обольстительная Кошка.
В рамках традиционного "Липсинк батла" на этот раз команды делали пародию на интернет-сенсацию этого лета, певца Wellboy и "залипсили" его хит "Гуси". В батле боролись юморист Игорь Ласточкин и телеведущая Маша Ефросинина. Победу в батле получила команда Игоря Ласточкина, она и получила право первыми назвать свои версии суперзвезд, которые прячутся в таинственных образах.
Звездные охотники решили, что первым отгадают загадочную Медузу Горгону. Звездное трио сделало предположение, что в Медузе скрывается певица Джамала, и оказались правы. Команда получила первые 10 баллов в шоу.
Следующей открыли обольстительную кошку. Ирина Билык озвучила гипотезу, что в персонаже скрывается известная гимнастка Лилия Подкопаева. За этот верный ответ команда получила еще 10 баллов.
Отметим, что в студию "Сніданку.Вихідний" пришла певица и участница шоу "Танцы со звездами" Джамала. Звезда рассказала о собственном опыте участия в "Маскараде".
"У меня был очень сложный костюм — одна голова весила более 5 килограммов. Было сложно синхронизировать свои движения. Костюм был очень технологичный — под лицо Горгоны мне подавали кислород. Но самой сложной задачей на "Маскараде" было держать тайну своего участия. На съемочной площадке была полная конспирация: мы не разговаривали с коллегами, а передвигались павильоном только в сопровождении охраны ", — сказала Джамала о своем участии в шоу.
Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight".
Смотрите шоу "Маскарад" каждую субботу на телеканале "1+1" в 20:20.