"Маскарад" на 1+1: рассекретили нового героя загадочного шоу

Им стал пушистый Бабайка.

Вскоре на телеканале 1+1 состоится премьера самого загадочного шоу "Маскарад", в котором звездные команды соревнуются за победу, а звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах демонстрируют зрителям разнообразные таланты.

Сегодня в рамках медийного квеста, который запустил канал 1+1, стал известен еще один герой нового сезона шоу. Им оказался пушистый Бабайка.

пушистый Бабайка / пресс-служба канала "1+1"

По легенде шоу, Бабайка — это мифическое существо, которым родители пугают маленьких и непослушных детей, но на самом деле он добрый и искренний персонаж. Тело героя покрывает пушистая белая шерсть, а еще Бабайка имеет большие ушки небесного цвета и черный блестящий микрофон.

Кто именно скрывается в пушистом герое, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона "Маскарада".

Следующий герой появится 2 сентября на презентации шоу "Танцы со звездами".

Напомним, что "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона шоу стал Тимур Мирошниченко.

Смотрите шоу "Маскарад" на телеканале "1 + 1" уже скоро.

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