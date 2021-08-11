"Маскарад" на 1+1: сексуальный Нептун и трогательная Гусыня Хозяйка стали новыми героями шоу

Звездные команды поделились эмоциями от нового сезона.

Сегодня в 12 павильоне ВДНХ, прямо во время съемочного процесса состоялся эксклюзивный пресс-показ самого загадочного шоу страны под названием "Маскарад".

Сегодня гости познакомились сразу с двумя героями — трогательной Гуской и сексуальным Нептуном.

Первой на сцену вышла Гусыня Хозяйка, которая исполнила песню Adele и устроила настоящий перформанс. Ее образ состоит из пышного голубого платья, декорированного большим количеством розовых и белых рюш, а голову украшает кокетливая объемная шляпку. По легенде шоу, Гусыня любит домашний уют и благополучие в семье, чистоту и порядок, вкусно готовить, а также поучать детей и воспитывать мужа.

пресслужба каналу "1+1"

Продолжил пресс-показ сексуальный и загадочный Нептун, который сорвал самые громкие аплодисменты зала и погрузил зрителей в настоящую атмосферу подводного мира. Фантастический герой показал номер с воздушной акробатикой и поднялся под потолок павильона, чем вызвал у зрителей настоящий восторг.

пресслужба каналу "1+1"

По легенде проекта, Нептун — мифологический персонаж, бог морей. Он сильный, привлекательный и не может удержаться, чтобы не соблазнять красивых женщин. Костюм Нептуна сшит из темно-зеленой блестящей ткани, а голову сказочного персонажа украшает золотая корона, усыпанная драгоценными камнями.

пресслужба каналу "1+1"

Длинная белая борода и белые волосы сделали образ по-настоящему таинственным, а сложный пластический грим полностью скрыл лицо настоящей звезды. Главный аксессуар Нептуна — золотой трезубец, который символизирует силу и мощь персонажа.

пресслужба каналу "1+1"

Следующего персонажа можно будет найти на страницах журнала Теленеделя 18 августа.

Звездные команды также не сдерживали своего восторга от мастерства Нептуна и Гусыни. В перерывах между выступлениями они делились своими эмоциями.

"В прошлом году мы с Игорем Ласточкиным были участниками шоу, сегодня — поменялись ролями. И могу сказать, что шоу в этом году превзошло само себя. Режиссеры творят какую-то магию на сцене и поражают нас каждый раз. Номера феерические", — сказала Юлия Санина.

В ходе пресс-показа Ирина Билык отметила, что несмотря на конкуренцию, звездные команды уже стали настоящими друзьями.

"Кроме того действа, что здесь происходит, я также хочу сказать "спасибо" шоу за то, что я больше познакомилась со своими коллегами. Некоторых не знала лично, но теперь я точно поклонница Дантеса и Юлии Саниной. Друзья, я ваша фанатка", — сказала Ирина Билык.

пресслужба каналу "1+1"

А Дантес поделился со зрителями успехами своей команды в отгадывании фантастических персонажей: "Мы очень крутая команда, которую позвали в прикольное шоу. Здесь все интересно. Непонятно, кто скрывается за костюмами, но мы пытаемся угадать. И не всегда это у нас получается".

пресслужба каналу "1+1"

Напомним, ведущий шоу — Тимур Мирошниченко. Капитаном первой команды стал Юрий Ткач, а в состав его тройку вошли телеведущая Маша Ефросинина и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Место капитана второго трио занял юморист Игорь Ласточкин, а его компаньонами стали примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык и певец Дантес. Каждого эпизода звезд ждет "Липсинк батл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы, какие артисты, актеры или спортсмены прячутся за сказочными образами. Победителя "Липсинк батл" будут определять зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне.

"Маскарад" — это адаптация румынского формата Mysteries in the spotlight.

Смотрите шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" уже скоро.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку