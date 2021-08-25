"Маскарад" на 1+1: создатели шоу рассекретили новый фантастический фольклорный персонаж

Его история связана с обрядами плодородия и продолжения рода.

Уже вскоре телеканал 1+1 покажет новый сезон самого загадочного шоу страны "Маскарад", в котором звездные команды будут бороться за победу в шоу.

Продолжается медийный квест, благодаря которому телезрители узнают, кто станет героем нового сезона "Маскарада".

Сегодня же выяснилось, что новым героем шоу стала аутентичная Мотанка. Фантастический персонаж появился на уникальном концерте под названием "Ковчег" Украина": десять веков украинской музыки в одном концерте" и порадовала гостей мероприятия своим присутствием.

Героиня шоу "Маскарад" Мотанка / пресс-служба канала "1+1"

По легенде шоу, Мотанка — это хранительница украинской культуры и стильный, фольклорный персонаж. Ее история связана с обрядами плодородия и продолжения рода. В древности люди верили, что в мотанке живет дух предка. Этот персонаж олицетворяет собой вечные ценности, семейный уют, традиции и родную землю.

Героиня шоу "Маскарад" Мотанка / пресс-служба канала "1+1"

Образ Мотанки состоит из многослойной красно-белой юбки, которая украшена почти тысячей кистей. Не обошлось и без традиционной вышивки, которая подчеркивает аутентичность образа. Ее голову украшает шлем с вышитым орнаментом и большой венок, состоящий из пшеничного колоса и разноцветных деталей. Шею и руки Мотанки обрамляют более 25 ожерелий.

Героиня шоу "Маскарад" Мотанка / пресс-служба канала "1+1"

Героиня шоу "Маскарад" Мотанка / пресс-служба канала "1+1"

Следующего героя можно будет увидеть 30 августа. Персонаж придет в гости в TikTok дом TopTeamHouse и сделает коллаборации с известными блогерами страны.

Напомним, что "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона шоу стал Тимур Мирошниченко.

Трансляцию концерта "Ковчег" Украина": десять веков украинской музыки в одном концерте" можно будет посмотреть 28 августа в 23:30.

Смотрите шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" уже скоро.

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