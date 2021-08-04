"Маскарад" на 1+1: создатели шоу рассекретили первого фантастического героя проекта

Им стал Попугай из Рио.

Продолжается работа над новым сезоном самого успешного шоу прошлой осенью под названием "Маскарад", в котором звезды шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения в образах фантастических персонажей демонстрируют скрытые таланты, такие как акробатика, иллюзионизм, танцы и другие неожиданные способности.

Недавно начался медийный квест, в рамках которого зрители будут знакомиться с героями нового сезона "Маскарада". Фантастические персонажи будут появляться в эфире 1+1, в соцсетях и на страницах украинских изданий. Знакомясь с героем, зрители будут узнавать, где и когда можно будет увидеть следующего. Так, на днях в гости к ведущим инфотейнмент шоу "Твой день" пришел первый яркий персонаж. Им стал Попугай из Рио, который в прямом эфире показал свой потрясающий образ, станцевал и даже продемонстрировал пародию на веселые ролики с попугаями со всего мира. Для его фантастического образа стилисты проекта во главе с Ольгой Слонь использовали более двух тысяч перышек, каждое из которых крепили вручную. Уже вскоре Попугай продемонстрирует свой танцевальный и другие таланты в "Маскараде".

Сказочный образ состоит из яркого розового костюма, усеянного стразами, а огромные крылья, ширина и высота которых достигает около двух метров, украшенные разноцветным оперением. Кто скрывается в костюме яркого Попугая, звездные команды и зрители смогут отгадывать во время эфиров нового сезона "Маскарада".

Кто стал вторым героем шоу, станет известно уже на следующей неделе в соцсетях 1+1 и "Маскарада". Следите за анонсами.

Режиссерами второго сезона "Маскарада" стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, уже известные по работе над "Танцами со звездами", "Голосом страны" и номером легендарной Pink на Brit Awards. Производством проекта занимается Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.

"В этом сезоне мы обратили особое внимание на новых героев. Над костюмами работала большая команда стилистов во главе с Ольгой Слонь. Для этого она собрала лучших специалистов на рынке. У нас вышли крутые, сложные и очень подвижные образы, в каждом из которых будет свой wow-эффект и инновационный элемент. Мы много работали над фактурами, тканями, чтобы все в кадре выглядело максимально эстетично. Зрителей ждут культовые персонажи и интересные фольклорные герои", — рассказал Владимир Завадюк.

Фантастический герой "Маскарада" Папугай пришел в шоу "Твой день"

За право первыми сказать свои догадки, кто же находится в фантастическом образе, и за победу в шоу будут соревноваться две звездные команды. Как стало известно недавно, в состав первого звездного трио вошли телеведущая и судья "Лиги Смеха" Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, а капитаном команды стал юморист и актер Юрий Ткач.

Судьи шоу Маскарад 1 + 1 / пресс-служба канала "1+1"

Во вторую тройку вошли певец Дантес, примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык, возглавил команду юморист Игорь Ласточкин. К тому же, звезд ждет "Липсинк баттл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы, артисты или спортсмены прячутся за сказочными образами. Победителя "Липсинк баттла" будут определять зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне.

Судьи шоу Маскарад 1 + 1 / пресс-служба канала "1+1"

Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона шоу "Маскарад" стал Тимур Мирошниченко.

Смотрите шоу "Маскарад" на телеканале 1+1 уже скоро.

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