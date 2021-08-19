"Маскарад" на 1+1: стала известна новая героиня загадочного шоу

Ею стала таинственная Медуза Горгона.

Вскоре на телеканале 1+1 состоится премьера самого загадочного шоу "Маскарад", в котором звездные команды соревнуются за победу, а звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах демонстрируют зрителям разнообразные таланты.

Зрителей ждет яркое действо, где звезды на сцене продемонстрируют постановки с акробатикой, танцами, вокалом, боем на саблях.

Сегодня в рамках медийного квеста, который запустил канал 1+1, стала известна еще одна героиня нового сезона шоу. Ею оказалась таинственная Медуза Горгона.

Новая героиня шоу "Маскарад" / пресс-служба канала "1+1"

История новой героини шоу не менее интересна, чем ее костюм. Легенда проекта говорит, что родственники Горгоны прожили интересную жизнь. Сама же Медуза — стала символом свободы и справедливости на родине.

Костюм Медузы Горгоны захватывает воображение: полсотни змей на голове, усыпанные золотой пылью, выразительные черты лица, черные глаза и более пяти килограммов бисера, которым украшен корсет героини. Рукава Горгоны усыпаны тысячами бирюзовых, широких пайеток, имитирующие чешую фантастической рыбы, а многослойная темно-бордового цвета юбка добавляет образу загадочности. Кто прячется в загадочном костюме, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона «Маскарада».

Кто станет следующим героем шоу «Маскарад» зрители смогут узнать уже 20 августа.

Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона шоу "Маскарад" стал Тимур Мирошниченко.

Смотрите шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" уже скоро.

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