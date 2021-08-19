"Маскарад" на 1+1: стала известна новая героиня загадочного шоу

Ею стала таинственная Медуза Горгона.
Вскоре на телеканале 1+1 состоится премьера самого загадочного шоу "Маскарад", в котором звездные команды соревнуются за победу, а звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах демонстрируют зрителям разнообразные таланты.
Зрителей ждет яркое действо, где звезды на сцене продемонстрируют постановки с акробатикой, танцами, вокалом, боем на саблях.
Сегодня в рамках медийного квеста, который запустил канал 1+1, стала известна еще одна героиня нового сезона шоу. Ею оказалась таинственная Медуза Горгона.
История новой героини шоу не менее интересна, чем ее костюм. Легенда проекта говорит, что родственники Горгоны прожили интересную жизнь. Сама же Медуза — стала символом свободы и справедливости на родине.
Костюм Медузы Горгоны захватывает воображение: полсотни змей на голове, усыпанные золотой пылью, выразительные черты лица, черные глаза и более пяти килограммов бисера, которым украшен корсет героини. Рукава Горгоны усыпаны тысячами бирюзовых, широких пайеток, имитирующие чешую фантастической рыбы, а многослойная темно-бордового цвета юбка добавляет образу загадочности. Кто прячется в загадочном костюме, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона «Маскарада».
Кто станет следующим героем шоу «Маскарад» зрители смогут узнать уже 20 августа.
Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона шоу "Маскарад" стал Тимур Мирошниченко.
Смотрите шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" уже скоро.