"Маскарад" на 1+1: стало известно, кто вошел в состав второй звездной команды

За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды.

Недавно телеканал 1+1 заявил о старте съемок нового сезона самого загадочного шоу страны под названием "Маскарад", в котором звезды шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения в образах фантастических героев демонстрируют скрытые таланты, такие как акробатика, иллюзионизм, танцы и другие способности.

За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды, которые будут пытаться отгадать как можно больше знаменитостей в загадочных образах. Уже известно, что в состав первой команды вошли Маша Ефросинина, Юлия Санина и Юрий Ткач. Сегодня же стали известны имена второй тройки, которая будет бороться за победу. Участниками второй команды стали: легенда украинской сцены Ирина Билык, которая долгое время не появлялась на телевидении, певец Владимир Дантес, а капитаном звездного трио стал юморист Игорь Ласточкин.

пресс-служба канала "1+1"

"Я счастлива, что смогу впервые за много лет окунуться в мир телевизионного шоу, тем более, что в нем принимают участие известные люди, мои коллеги. В прошлом сезоне мы смотрели "Маскарад" всей семьей и спорили, кто скрывается в образах. Я угадала только одного персонажа. Надеюсь, что в роли жюри смогу угадать гораздо больше звезд. Я очень тщательно готовилась: вспомнила всех звезд, которые есть в нашем шоу-бизнесе, запомнила всю молодежь, их имена, ведь сейчас все больше артистов поют под псевдонимами. очень хочу увидеть в фантастических образах кого-то из своих друзей по сцене, а может и бывших возлюбленных", — сказала о своем участии Ирина Билык.

За право первым открыть артиста в образе фантастического героя команды будут соревноваться в конкурсе под названием "Липсинк баттл", а зрители в зале с помощью приложения в смартфоне будут решать, чья пародия была лучше.

пресс-служба канала "1+1"

"Главной особенностью шоу "Маскарад" является то, что коллеги по шоу-бизнесу продемонстрируют свои скрытые таланты, о которых мы даже не догадывались. Поэтому я жду wow-эффекта. Как капитан команды звезд могу сказать, что во время разгадывания участников мы планируем опираться на интуицию, чувство юмора, слух и логику. В любом случае это будет интересно. Интрига невероятная", — прокомментировал капитан команды Игорь Ласточкин.

Напомним, "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко. Режиссерами второго сезона "Маскарада" стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, уже известные по работе над проектами телеканала 1+1 и номеру легендарной Pink на Brit Awards. Производством проекта занимается Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.

Смотрите "Маскарад" на телеканале 1+1 уже скоро.

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