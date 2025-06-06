Массированная атака на Киев: Сумская с мужем показала фото в укрытии, а Санина - диалог с мамой

Атака на Киев 6 июня, Ольга Сумская, Юлия Санина с мамой

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В ночь на 6 июня российские войска нанесли удар по Украине. В частности, осуществили массированную комбинированную атаку БпЛА и ракетами по Киеву.

Оккупанты применили 407 БпЛА и шесть баллистических ракет. По состоянию на утро была зафиксирована трагическая гибель трех сотрудников ГСЧС. Российские удары охватили практически всю территорию страны. В частности, кроме Киева пострадали Луцк, Тернополь, Чернигов, Кременчуг, Львов и другие города. Есть жертвы и погибшие.

На очередное преступление РФ на территории Украины не могли закрыть глаза и украинские звезды. Они сделали эмоциональные публикации, поблагодарили защитников и защитниц за оборону и почтили память тех, кто погиб, защищая.

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Маша Ефросинина

"Из хорошего: люди в метро предлагают чай, печенье и теплые вещи. Из переклички с подругами в мессенджерах узнаю, что у одной брачная ночь проходит в коридоре, а вторая идет на свидание с красавчиком. Жизнь берет свое. Просто берегите ее", - написала ведущая.

Маша Ефросинина об атаке Украины 6 июня

Ольга Сумская

Актриса вместе с мужем Виталием Борисюком показала кадры из укрытия, где они обустроили спальные места. По словам Ольги, их младшая дочь Анна тем временем пряталась в машине. С собой они также взяли двух собак.

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Ольга Сумская во время атаки Киева 6 июня

Дмитрий Монатик

"Очень темная ночь для всей Украины... Массированные обстрелы со стороны страны-террористки, очередная ночь в бомбоубежище... Мои самые искренние соболезнования семьям погибших и раненых", - высказался певец.

Дмитрий Монатик об атаке Украины 6 июня

Джамала

"Соболезнования всем пострадавшим", - написала артистка и показала кадры с последствиями ужасного ночного обстрела.

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Джамала об атаке Украины 6 июня

Григорий Решетник

"Сегодня было очень громко - сначала были дома, а потом понесли детей в укрытие... Даже там было все слышно. Хорошо, что дети сразу уснули и всего не слышали и не видели. Мир продолжит молчать, торговать, зарабатывать - они слабые, напуганные, пассивные и никакие. Поэтому вся надежда только на ВСУ и наших Героев - спасибо каждому и каждой. Искренние соболезнования всем пострадавшим и их близким", - отметил шоумен.

Григорий Решетник об атаке Украины 6 июня

Юлия Санина

Исполнительница в сторис обнародовала утреннюю переписку с мамой после ночного обстрела и отметила, что в Киеве было "не утро, а гребанный п*дц".

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Юлия Санина об атаке Украины 6 июня

Надя Дорофеева

"Ужасная ночь. Страшные последствия. Злость и боль", - эмоционально заявила певица.

Надя Дорофеева об атаке Украины 6 июня

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика показала, как для себя и сына Миши обустроила укрытие в ванной комнате. В то же время блогерша показала тревожный ночной диалог с мужем во время атаки.

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"Разные ночи бывали, но такой еще не было. К тому же сама с Мишей, писала мужу... Я благодарю Вооруженные силы за такую мощную защиту", - написала блогерша.

Сын Виктора Павлика в укрытии

Екатерина Репьяхова об атаке Украины 6 июня