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Массированная атака на Киев: Сумская с мужем показала фото в укрытии, а Санина - диалог с мамой
Украинские звезды высказались об очередной ночи террора 6 июня.
В ночь на 6 июня российские войска нанесли удар по Украине. В частности, осуществили массированную комбинированную атаку БпЛА и ракетами по Киеву.
Оккупанты применили 407 БпЛА и шесть баллистических ракет. По состоянию на утро была зафиксирована трагическая гибель трех сотрудников ГСЧС. Российские удары охватили практически всю территорию страны. В частности, кроме Киева пострадали Луцк, Тернополь, Чернигов, Кременчуг, Львов и другие города. Есть жертвы и погибшие.
На очередное преступление РФ на территории Украины не могли закрыть глаза и украинские звезды. Они сделали эмоциональные публикации, поблагодарили защитников и защитниц за оборону и почтили память тех, кто погиб, защищая.
Маша Ефросинина
"Из хорошего: люди в метро предлагают чай, печенье и теплые вещи. Из переклички с подругами в мессенджерах узнаю, что у одной брачная ночь проходит в коридоре, а вторая идет на свидание с красавчиком. Жизнь берет свое. Просто берегите ее", - написала ведущая.
Ольга Сумская
Актриса вместе с мужем Виталием Борисюком показала кадры из укрытия, где они обустроили спальные места. По словам Ольги, их младшая дочь Анна тем временем пряталась в машине. С собой они также взяли двух собак.
Дмитрий Монатик
"Очень темная ночь для всей Украины... Массированные обстрелы со стороны страны-террористки, очередная ночь в бомбоубежище... Мои самые искренние соболезнования семьям погибших и раненых", - высказался певец.
Джамала
"Соболезнования всем пострадавшим", - написала артистка и показала кадры с последствиями ужасного ночного обстрела.
Григорий Решетник
"Сегодня было очень громко - сначала были дома, а потом понесли детей в укрытие... Даже там было все слышно. Хорошо, что дети сразу уснули и всего не слышали и не видели. Мир продолжит молчать, торговать, зарабатывать - они слабые, напуганные, пассивные и никакие. Поэтому вся надежда только на ВСУ и наших Героев - спасибо каждому и каждой. Искренние соболезнования всем пострадавшим и их близким", - отметил шоумен.
Юлия Санина
Исполнительница в сторис обнародовала утреннюю переписку с мамой после ночного обстрела и отметила, что в Киеве было "не утро, а гребанный п*дц".
Надя Дорофеева
"Ужасная ночь. Страшные последствия. Злость и боль", - эмоционально заявила певица.
Екатерина Репяхова
Жена Виктора Павлика показала, как для себя и сына Миши обустроила укрытие в ванной комнате. В то же время блогерша показала тревожный ночной диалог с мужем во время атаки.
"Разные ночи бывали, но такой еще не было. К тому же сама с Мишей, писала мужу... Я благодарю Вооруженные силы за такую мощную защиту", - написала блогерша.