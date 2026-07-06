Массированная атака по Киеву: в квартире Кравец выбило окна, а возле ЖК Павлика произошел "прилет"

Атака на Киев 6 июля – Виктор Павлик, Елена Кравец

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Ночная массированная атака РФ на Киев 6 июля унесла жизни мирных жителей и в очередной раз всколыхнула всю страну.

Так, в ночь на 6 июля Россия нанесла комбинированный удар по столице. Под обстрелом оказались жилые многоэтажки, возникли пожары и масштабные разрушения. Больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы.

По последним данным, погибли по меньшей мере 11 человек, еще 46 получили ранения, среди них — трое детей. На местах попаданий продолжаются поисково-спасательные работы. Некоторые улицы перекрыты, а в Вишневом Киевской области проводится эвакуация из-за угрозы повторной детонации.

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На очередное военное преступление РФ эмоционально отреагировали и украинские знаменитости. В Instagram они выразили боль, ярость и поддержку пострадавшим, а также подчеркнули, что Россия продолжает терроризировать мирное население Украины.

Леся Никитюк

«Киев. Просто жесть», — написала ведущая.

Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Надя Дорофеева

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Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Наталка Денисенко

«Досыпаем после страшной ночи… Зашла в новости и не могу поверить, что мы все переживаем это в реальности. Мои искренние соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших», — растрогала актриса.

Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Мария Кравец

Дочь актрисы Елены Кравец сообщила о разрушении в квартире родителей. По ее словам, их дом из-за сильной взрывной волны остался без окон.

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«Сильно страшная ночь. У родителей выбило окна. „Прилет“ в дом рядом с подругой. Наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых содрогается весь дом. Пять часов тревоги в страхе и совсем без сна. Самое главное — все родные и близкие живые, но все это — абсолютная жесть. Сострадание пострадавшим. Раша — твари и ублюдки. Нет слов», — эмоционально сообщила дочь звезды.

Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Анна Саливанчук

Актриса даже из-за границы, где сейчас находится с детьми, наблюдает за новостями на Родине. Поэтому тоже опубликовала серию фото с ужасающими последствиями обстрела.

«У каждой нации свои болезни, а у россии — неизлечимая», — резко отметила актриса.

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Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Тина Кароль

Певица с эмоджи разбитого сердца лаконично написала: «Киев».

Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Кристина Решетник

Жена ведущего Григория Решетника сейчас находится с детьми за границей на отдыхе, но все равно с украинцами не сдерживает своего гнева и переживает за родные земли.

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«Боже! Вы это видели? Страшно читать новости. За что это нам все? Ненавижу. Пусть каждый там почувствует то же, что и украинцы каждый день», — подчеркнула блогерша.

Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Ольга Сумская

«Киев сейчас… Господи», — подписала кадры с места попаданий актриса и выразила соболезнования.

Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Даша Квиткова

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«Горите в аду, еб***е пид***сы, за все горе, которое вы приносите нашей земле и нашим людям», — эмоционально выразилась звезда.

Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Екатерина Репьяхова

Жена певца Виктора Павлика сообщила о прилете в ЖК неподалеку от них. Она сняла кадры с изуродованным домом и добавила эмоджи разбитого сердца, написав исчерпывающее «твари».

Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

Соломия Витвицкая

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Атака на Киев 6 июля — реакция звезд

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