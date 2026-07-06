- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 3042
- Время на прочтение
- 3 мин
Массированная атака по Киеву: в квартире Кравец выбило окна, а возле ЖК Павлика произошел "прилет"
Украинские звезды эмоционально отреагировали на очередной кровавый террор окупантов.
Ночная массированная атака РФ на Киев 6 июля унесла жизни мирных жителей и в очередной раз всколыхнула всю страну.
Так, в ночь на 6 июля Россия нанесла комбинированный удар по столице. Под обстрелом оказались жилые многоэтажки, возникли пожары и масштабные разрушения. Больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы.
По последним данным, погибли по меньшей мере 11 человек, еще 46 получили ранения, среди них — трое детей. На местах попаданий продолжаются поисково-спасательные работы. Некоторые улицы перекрыты, а в Вишневом Киевской области проводится эвакуация из-за угрозы повторной детонации.
На очередное военное преступление РФ эмоционально отреагировали и украинские знаменитости. В Instagram они выразили боль, ярость и поддержку пострадавшим, а также подчеркнули, что Россия продолжает терроризировать мирное население Украины.
Леся Никитюк
«Киев. Просто жесть», — написала ведущая.
Надя Дорофеева
Наталка Денисенко
«Досыпаем после страшной ночи… Зашла в новости и не могу поверить, что мы все переживаем это в реальности. Мои искренние соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших», — растрогала актриса.
Мария Кравец
Дочь актрисы Елены Кравец сообщила о разрушении в квартире родителей. По ее словам, их дом из-за сильной взрывной волны остался без окон.
«Сильно страшная ночь. У родителей выбило окна. „Прилет“ в дом рядом с подругой. Наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых содрогается весь дом. Пять часов тревоги в страхе и совсем без сна. Самое главное — все родные и близкие живые, но все это — абсолютная жесть. Сострадание пострадавшим. Раша — твари и ублюдки. Нет слов», — эмоционально сообщила дочь звезды.
Анна Саливанчук
Актриса даже из-за границы, где сейчас находится с детьми, наблюдает за новостями на Родине. Поэтому тоже опубликовала серию фото с ужасающими последствиями обстрела.
«У каждой нации свои болезни, а у россии — неизлечимая», — резко отметила актриса.
Тина Кароль
Певица с эмоджи разбитого сердца лаконично написала: «Киев».
Кристина Решетник
Жена ведущего Григория Решетника сейчас находится с детьми за границей на отдыхе, но все равно с украинцами не сдерживает своего гнева и переживает за родные земли.
«Боже! Вы это видели? Страшно читать новости. За что это нам все? Ненавижу. Пусть каждый там почувствует то же, что и украинцы каждый день», — подчеркнула блогерша.
Ольга Сумская
«Киев сейчас… Господи», — подписала кадры с места попаданий актриса и выразила соболезнования.
Даша Квиткова
«Горите в аду, еб***е пид***сы, за все горе, которое вы приносите нашей земле и нашим людям», — эмоционально выразилась звезда.
Екатерина Репьяхова
Жена певца Виктора Павлика сообщила о прилете в ЖК неподалеку от них. Она сняла кадры с изуродованным домом и добавила эмоджи разбитого сердца, написав исчерпывающее «твари».
Соломия Витвицкая