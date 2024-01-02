Массированная ракетная атака по Киеву и Харькову: взрывы возле домов звезд, Jerry Heil обратилась к иностранцам

Сегодня, 2 января, российская оккупационная армия атаковала Киев и Харьков разными типами ракет. Их захватчики запускали группами в несколько волн.

Как сообщает президент Украины Владимир Зеленский, есть много пострадавших. В частности, за эту ночь 92 раненых и четверо погибших. Всем оказывается помощь и продолжается ликвидация последствий российского удара.

Звезды тоже не стали молчать. В своих фотоблогах они сразу рассказали миру о зверствах россиян и показали, как прошла ужасная ночь под обстрелами.

Наталья Могилевская

Во время тревоги в Киеве певица подчеркнула своим подписчикам на важности находиться в укрытии.

"Держимся! Не покидайте укрытия!" – отметила артистка.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Даша Квиткова

Блогерша провела утро вместе с сыном на паркинге. И предостерегла не пренебрегать тревогой. Впрочем, честный контент не понравился "идеальному" Instagram. Социальная сеть признала ее сторис "недопустимыми для сообщества" и заблокировала блогершу за распространение правды. Поэтому Даша только добавила, что с ней и ее сыном Львом все хорошо. Хотя ее маленькому сыну трудно воспринимать столь жестокую реальность.

"Друзья, спасибо. С нами все хорошо, Лев со мной и мы в паркинге. Сейчас такой возраст, когда он уже понимает, что есть тревога, летят ракеты, поэтому ведет себя спокойно и слушается моих советов. Берегите себя", - обратилась к поклонникам блогерша.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Jerry Heil

Артистка прямо из укрытия записала англоязычное обращение ко всем иностранцам. С большим отчаянием Jerry Heil рассказала о кровавых зверствах РФ и призвала донатить и молиться.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

"Столица Украины сейчас под массированным российским обстрелом. Окна дрожат, мое сердце выпрыгивает из груди. Я прячусь в гардеробной. И записываю вам это видео, чтобы вы знали, какие "добрые утра" сейчас. Знать об этом – недостаточно. Если вы хотите помочь каким-то образом, обратитесь к официальным сайтам и задонатьте. Или молитесь, будьте морально с нами. Ужасные времена…", - рассказала певица.

И также знаменитость добавила, почему она не покинет Украину в столь опасные времена.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

"Чтобы вы понимали, почему я остаюсь здесь. Я обожаю украинскую культуру. Я повторюсь, вы не сможете нигде найти такого, как здесь, в любой другой стране мира. Вы можете представить, мы имеем более 500 000 традиционных этнических песен. Представьте, вся семья собирается за столом и все вместе поют каждый раз. Так было и вчера. Мы ужинали и пели традиционные песни. Казалось, каждый украинец пел", - добавила звезда.

Илона Гвоздева

Танцовщица вместе с детьми также спустилась в укрытие. Она показала своего сына, собиравшего конструктор, который отвлекался от стресса.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

"Господи, береги нас! Спасибо нашим парням из ВСУ и ПВО. Так хочется увидеть утро", - написала Илона.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Владимир Дантес

Артист не сдерживал своей злости. И в сатирической форме высмеял россиян и их позорные поступки.

"Россияне говорят Путину, что Украина не враг России. И на следующий день массово обстреливают мирные города. Все понятно. Просто это нация, где всех в детстве насиловали крестные родители или отчим, отец, дядя. И при этом на ухо, пока маленькие плакали, говорили: "Ты мне не враг. Люблю тебя", - злобно написал певец.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Также Владимир опубликовал ряд фотографий из мест разрушений Харькова.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Евгений Кот с беременной женой Натальей

Танцовщик в лаконичной форме сообщил, что их с беременной женой дом содрогался от ударных волн. По его словам, они видели взрывы и вспышки прямо перед своими окнами в доме.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Григорий Решетник

В своем фотоблоге ведущий на утро после обстрела написал в своих сторис, что Украина никогда не будет договариваться со страной-агрессорой. И подчеркнул, что украинцы – несокрушимая нация, которая будет бороться до конца.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Джамала, Ольга Сумская, Лилия Ребрик, Злата Огневич, Alyona Alyona

Еще ряд артистов запостили к себе в фотоблоги последствия атаки страны-агрессорки. В частности, фото и информацию о массированном российском обстреле из надежных источников.

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Звезды отреагировали на массированный обстрел Киева и Харькова 2 января

Отметим, ночью против 2 января Россия массированно атаковала украинские города ракетами и беспилотниками. В эпицентре атаки оказались Киев и Харьков. Есть погибшие и много пострадавших. Среди них – дети. В результате обстрела уничтожены и горят гражданские объекты: жилые дома, автомобили, супермаркет. Некоторые части столицы обесточены.

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