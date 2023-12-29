Массированная ракетная атака по Украине: Могилевская видела взрыв, Монатик с детьми прятался на паркинге

Сегодня, 29 декабря, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский Россия выпустила по Украине около 110 ракет, большая часть из которых была сбита.

Украинские звезды прокомментировали кровавое преступление РФ и поделились своими реакциями на массированную ракетную атаку.

Оля Цыбульская

Певица Оля Цыбульская находится во Львове. В соцсети артистка показала, как вместе с сыном пряталась от российских ракет в бомбоубежище.

"Страшная ночь. Снова прилеты по нашим городам, нашим населенным пунктам. Я вышла из поезда, а начальник поезда подарила мне целый пакет чая, поздравила с Новым годом. Я растрогалась до слез, как рядом жизнь и смерть ходят с нами. Берегите себя", – призвала Цыбульская.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская вместе со своими родными находится в Киеве. Артистка призналась, что сегодня видела взрыв. Звезда поделилась, что это впервые за время полномасштабной войны взрыв был так близко от нее:

"Сегодня у меня на глазах взорвалось что-то большое. Обломки упали на мой берег. Я очень испугалась. Чтобы так близко с начала войны, я не помню. Страшная атака сегодня. Я не знаю, как нам все это пережить и остаться людьми. Такая страшная агрессия поднимается. У меня полный дом людей. Любимых и родных. Мне очень за нас всех страшно. Я как раз молилась утром. Это было очень контрастно. Любовь и благодарность Богу разорвал страшный взрыв нашей действительности. P.S Фото взрыва и берега не выкладываю. Соблюдаю закон".

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

MONATIK

Жена певца Дмитрия Монатика Ирина, которая вместе с сыновьями вернулась в Украину, рассказала, что утром они с детьми прятались от российских ракет на паркинге:

"Спасибо нашим невероятным силам ПВО. Самые искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших... сколько горя... Господи, ну когда этому придет конец! Молимся за мир в Украине. Слава Украине", – написала жена Монатика.

Жена Дмитрия Монатика об обстреле 29 декабря / Фото: instagram.com/irishamonatik

Жена Дмитрия Монатика об обстреле 29 декабря / Фото: instagram.com/irishamonatik

Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько поддержала украинцев и отметила, что верит в конец "второй армии мира":

"29.12.2023 — 110 ракет по нашему государству. Ночная атака беспилотников. Ракетный удар по украинским городам. По ТРЦ, роддомам, частным домам, многоэтажкам и школам. Мы давно уже не боимся. Мы знаем, как дать отпор. Мы донатим. Мы любим нашу Украину. Мы верим в нашу победу! Мы верим в ваш конец, "вторая армия мира"! Слава ВСУ! Слава Украине!".

Анастасия Приходько об обстреле 29 декабря

Напомним, 29 декабря Россия выпустила по Украине около 110 ракет. Россияне покрыли украинские города ракетами и ударными беспилотниками. В разных городах есть пострадавшие. В частности, в результате ракетной атаки повреждены роддом и ТРЦ в Днепре, больница в Харькове и жилые дома в Одессе и Киеве. По информации МВД, по состоянию на утро известно о 12 погибших и более 75 раненых.

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