Массированная ракетная атака по Украине: знаменитости отреагировали на очередной террористический акт РФ

Звезды шоу-бизнеса поддержали украинцев и в очередной раз показали преступления россиян

Российская армия продолжает безжалостно уничтожать мирные украинские города. 10 февраля оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

На террористические действия РФ отреагировали Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Тина Кароль, Оля Полякова и другие звезды шоу-бизнеса. Знаменитости показали, как Россия лишает украинцев мирной и спокойной жизни.

Юрий Горбунов

Воздушная тревога застала телеведущего во время съемок утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Вместе со своими коллегами, Людмилой Барбир и Русланом Сеничкиным, они продолжили вести эфир прямо из укрытия.

"Воздушная тревога! Следуйте в укрытие! Не дайте врагу никакого шанса! "Сніданок" продолжается с укрытия! Работаем! Держим информационный фронт! Верим в ВСУ! Верим в ПВО! Все будет Украина!", — написал Горбунов.

Оля Полякова

Певица, как и Горбунов, тоже спешила на съемочную площадку. К счастью, Поляковой удалось без происшествий добраться до павильона и проследить в укрытие.

"В Киеве снова тревога! Когда они уже от*бутся от нас?", — эмоционально написала певица.

Тина Король

Исполнительница в своих соцсетях показала жуткие последствия вражеских атак. Тина добавила фото разрушенного дома в Запорожье, который ночью попал под удар РФ, а также показала, как вынуждены учиться украинские дети под вой сирен.

"Путин — х*йло!", — высказала мнение всех украинцев Кароль.

Маша Ефросинина

Телеведущая добавила в сторис в Instagram тоже зашифровала свое послание к россиянам и показала недовольное лицо.

Григорий Решетник

Телеведущий вместе с женой Кристиной решил поддержать украинцев и напомнить, что совсем скоро нас ждет победа.

"Очень сложное утро для всех! Наши дети учатся в укрытии, младший, Сашунька, спит тоже с нами в укрытии. Очень сложно, с детьми, но мы должны держаться, оптимизма должно быть вдоволь и его у нас очень много. Весна уже близко, мы верим в ВСУ! Скоро наша победа! Держимся! Боремся!", — обратились к фанатам супруги.

Анна Кошмал

Вместе с маленьким сыном пряталась в укрытии и актриса. Даже в такие моменты Анна радуется, что ее сын находит повод для радости.

"Мы в укрытии. А вы? Малой радуется, что можно опоздать в садик", — написала Кошмал.

Леся Никитюк

Телеведущая отреагировала на ракетный удар и метко подметила, что вся ненависть украинцев уже обрушилась на россиян.

"Совсем не доброе утро в Хмельницком и по всей Украине! 140 миллионов проклятий... уроды!", — написала Леся.

Даша Квиткова

Сложное утро украинских ребятишек также показала блогерша Даша Квиткова. Она добавила красноречивое фото из метро во время тревоги и призвала продолжать донатить нашим ВСУ.

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