Массированная ракетная атака по Украине: звезды шоу-бизнеса отреагировали на вражеские обстрелы

Армия РФ в очередной раз бьет по украинским городам ракетами.

Утром 16 декабря российские оккупанты снова совершают массовый ракетный удар по Украине, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства.

Звезды шоу-бизнеса призывают всех украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.

Александра Зарицкая

На своем примере солистка группы KAZKA показала, что во время атаки врага нужно находиться в безопасном месте. Тревога застала звезду в гостинице в Днепре, поэтому она сразу спустилась в спортзал, который находится в подвальном помещении.

"Не игнорируйте тревогу! Мы в тренажерном зале в отеле нашем, в подвальном помещении", — написала Александра.

Но певица даже в относительной безопасности чувствует себя тревожно.

"Страшно даже в укрытии", — добавила Зарицкая.

Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss тоже под звук сирен спустилась в подвал вместе со своим домашним любимцем.

"Киев. Воздушная тревога. Подвал. Огурцы. Собака-антистресс", — написала певица.

Анатолий Анатолич

Шоумен также очнулся утром от вражеской атаки. Как рассказал в своем обращении Анатолич, он услышал пролет трех ракет.

"Надеюсь, что наше ПВО сработает! Надеюсь, что вы все в безопасности. Я думал, что мы уже и так ненавидим этих подонков, но нет, можно еще больше", — сказал ведущий.

Даша Квиткова

Утро в семье Даши Квитковой также началось со звуков взрывов.

"Снова утро началось со взрывов. Не пренебрегайте тревогой. Берегите себя и будьте в укрытии!", — написала Даша.

Светлана Тарабарова

Певица также призвала украинцев держаться и верить в наши ВСУ.

"Утро Украины снова накрывает зло своими ракетами – чистое зло, которое будет гореть в аду. Держимся вместе и присылаем все силы нашим защитникам. Силам ПВО! Выстоим", — написала Светлана.

Настя Каменских

Звезда показала карту воздушной тревоги, накрывшей всю Украину. Певица просит не забывать о своей безопасности.

"Пожалуйста, берегите себя и прячьтесь в укрытиях. Мы устоим", — написала Каменских.

Оля Цибульская

Несмотря на то, что сейчас исполнительница временно находится за границей, она занимается происходящим дома. Оля сразу обратилась к фанатам в Instagram.

"Люди, ничего не изменилось. У валенок агония. Мы прячемся в укрытиях, поддерживаем и верим в ВСУ", — сказала Цыбульская.

Андрей Бедняков

Возмущенный шоумен посвятил русским оккупантам красноречивый стишок, в котором назвал их террористами.

"Кто страшным горем входит в дом,

Кто с детства каждому знаком,

Кто не ученый, не поэт,

А заболел весь белый свет,

Кого повсюду узнают,

Скажите, как его зовут?

Те-Ро-Рис-Ты"

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