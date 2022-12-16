Массированная ракетная атака по Украине: звезды шоу-бизнеса отреагировали на вражеские обстрелы

Армия РФ в очередной раз бьет по украинским городам ракетами.
Утром 16 декабря российские оккупанты снова совершают массовый ракетный удар по Украине, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства.
Звезды шоу-бизнеса призывают всех украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.
Александра Зарицкая
На своем примере солистка группы KAZKA показала, что во время атаки врага нужно находиться в безопасном месте. Тревога застала звезду в гостинице в Днепре, поэтому она сразу спустилась в спортзал, который находится в подвальном помещении.
"Не игнорируйте тревогу! Мы в тренажерном зале в отеле нашем, в подвальном помещении", — написала Александра.
Но певица даже в относительной безопасности чувствует себя тревожно.
"Страшно даже в укрытии", — добавила Зарицкая.
Юлия Санина
Солистка группы The Hardkiss тоже под звук сирен спустилась в подвал вместе со своим домашним любимцем.
"Киев. Воздушная тревога. Подвал. Огурцы. Собака-антистресс", — написала певица.
Анатолий Анатолич
Шоумен также очнулся утром от вражеской атаки. Как рассказал в своем обращении Анатолич, он услышал пролет трех ракет.
"Надеюсь, что наше ПВО сработает! Надеюсь, что вы все в безопасности. Я думал, что мы уже и так ненавидим этих подонков, но нет, можно еще больше", — сказал ведущий.
Даша Квиткова
Утро в семье Даши Квитковой также началось со звуков взрывов.
"Снова утро началось со взрывов. Не пренебрегайте тревогой. Берегите себя и будьте в укрытии!", — написала Даша.
Светлана Тарабарова
Певица также призвала украинцев держаться и верить в наши ВСУ.
"Утро Украины снова накрывает зло своими ракетами – чистое зло, которое будет гореть в аду. Держимся вместе и присылаем все силы нашим защитникам. Силам ПВО! Выстоим", — написала Светлана.
Настя Каменских
Звезда показала карту воздушной тревоги, накрывшей всю Украину. Певица просит не забывать о своей безопасности.
"Пожалуйста, берегите себя и прячьтесь в укрытиях. Мы устоим", — написала Каменских.
Оля Цибульская
Несмотря на то, что сейчас исполнительница временно находится за границей, она занимается происходящим дома. Оля сразу обратилась к фанатам в Instagram.
"Люди, ничего не изменилось. У валенок агония. Мы прячемся в укрытиях, поддерживаем и верим в ВСУ", — сказала Цыбульская.
Андрей Бедняков
Возмущенный шоумен посвятил русским оккупантам красноречивый стишок, в котором назвал их террористами.
"Кто страшным горем входит в дом,
Кто с детства каждому знаком,
Кто не ученый, не поэт,
А заболел весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Те-Ро-Рис-Ты"
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