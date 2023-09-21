Массированный ракетный обстрел Украины: реакция Сумской, Кошмал и других звезд на очередное преступление РФ

Российские захватчики в ночь на 21 сентября нанесли массированный ракетный обстрел. Оккупанты атаковали Украину 43 крылатыми ракетами.

Силы ПВО успешно сбили враждебные цели. К сожалению, не все ракеты удалось уничтожить, поэтому есть попадания. В частности, от вражеских снарядов пострадали Черкассы и Ровно.

Украинские знаменитости отреагировали на очередное преступление РФ. Они желают Украине скорейшей победы и выражают соболезнования всем пострадавшим.

Алина Шаманская

Блогерша проснулась в Киеве от громких взрывов. Как отметила Шаманская, в соседнем районе упали осколки ракеты и наделали бед.

"Война в Украине. День 575. Киев. Соседний район", — коротко проинформировала блогерша.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Ольга Сумская

Актриса отметила, что утро в Киеве было очень громким. Впрочем, она благодарна силам ПВО за сбитие вражеских целей. После массированного ракетного обстрела Сумская успела на поезд, ведь со спектаклями должна гастролировать по городам Украины.

"Это было очень громкое утро… Слава Богу и нашим знаменитым ПВО, успели на поезд!" – написала актриса.

Реакция Ольги Сумской на обстрел Киева / Фото: instagram.com/olgasumska

Анна Саливанчук

Артистка обратила внимание, что Россия цинично обстреляла Украину в Международный день мира, который отмечается 21 сентября. Знаменитость говорит, что в этот день нужно поблагодарить украинских защитников, которые ценой собственной жизни защищают нас. Также Саливанчук пожелала, чтобы, скорее, в Украине наступил мир.

"После такой ночи, взрывов, работы ПВО — только и о мире говорить. Сегодня Украина празднует день мира. Того самого желанного мира, которого мы так ждем и все по-своему приближаем. Сегодня это не только день мира, но и день благодарения нашим защитникам и день памяти тех, кто уже, к сожалению, не с нами на пути к этому столь желанному миру, хочу, чтобы в вашей жизни весь мир был мирным и даровал вам только свет в конце туннеля и освещал ваш светлый путь к миру и победе", — отметила артистка.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Кошмал

Актриса отметила, что в Украине обязательно наступит мир и с неба вместо ракет будут падать звезды.

"Настанет день, когда будут падать звезды, а не ракеты", — написала актриса.

Реакция Анны Кошмал на обстрел Украины / Фото: instagram.com/smorkovkina

Илона Гвоздева

Танцовщица вместе с семьей пряталась от вражеских ракет в подвале, ведь рядом с ее домом было очень громко. Илона призналась, что была очень сильно напугана.

"Истощенная, взбешенная, испуганная… Пошла спать", — поделилась своими эмоциями танцовщица.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Слава Демин

Ведущий отметил, что россияне вместо того, чтобы обустраивать свои города, цинично выпускают ракеты, чтобы разрушать соседнюю страну.

"Непутевые контрацептивы! Сегодня в Украину снова прилетел годовой бюджет Рязанской области", — отметил ведущий.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Тимур Мирошниченко

Ведущий отметил, что после каждой тяжелой ночи наступает мирное утро. Мирошниченко пожелал всем сил, чтобы пережить эти тяжелые дни.

"Сил всем нам", — написал ведущий и добавил два сине-желтых сердца.

Реакция Тимура Мирошниченко на обстрел Киева / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Саша Бо

Блогерша отметила, что ее дети очень сильно испугались сигналов воздушной тревоги. Она сама тоже была напугана. Блогерша пожелала, чтобы все берегли себя в такие сложные времена.

"Еще одна тяжелая и громкая ночь для всей страны. Отнедавна у нас еще и новое уведомление о воздушной тревоге. Дети очень боятся ее. Да и мне самой жутко. Берегите себя", — отметила блогерша.

Реакция Саши Бо на обстрел Украины / Фото: instagram.com/sashaabo

Читайте также: