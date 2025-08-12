Массовое отравление в ресторане Кацурина во Львове: какие нарушения обнаружили и как накажут предпринимателя

Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

Стало известно, какие нарушения обнаружили в ресторане предпринимателя Миши Кацурина во Львове, где произошло массовое отравление, и какое наказание он получит.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области провели проверку заведения питания и уже поделились результатами. Оказалось, что в ресторане обнаружили ряд нарушений: несоблюдение правил мытья и хранения инвентаря, проблемы в организации, отсутствии контроля температурных режимов и маркировке продуктов питания и прочее. Кроме того, у некоторых работников не было медицинских книжек.

Наконец, согласно Закону "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных" ресторан теперь должен выплатить штраф в размере 48 тысяч гривен.

Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

Массовое отравление в ресторане Миши Кацурина во Львове - что известно

16 июля Миша Кацурин сообщил, что отравился в собственном ресторане во Львове, который незадолго до этого открылся. Он был не единственным пострадавшим. В общем, об отравлении заявили 118 посетителей заведения.

Основные подозрения пали на куриные яйца и яичный порошок. Также все пострадавшие ели чизкейк, в рецепт которого входит крем на основе сырых яиц. Наконец, Миша Кацурин закрыл заведение и инициировал проверку. Всем, кто отравился, ресторатор оплатил лечение.

Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

Вместе с тем полиция Львова тоже начала расследование. В конце выяснилось, что таки виновным в отравлении был чизкейк. Также у двух поваров обнаружили сальмонеллез.

Сейчас ресторан снова работает. Чизкейк убрали из меню. Миша Кацурин внедрил в своих ресторанах мировую систему пищевой безопасности, а также освятил заведение во Львове.