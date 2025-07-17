Массовое отравление в ресторане Миши Кацурина во Львове: полиция начала расследование

Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

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Полицейские взялись за расследование массового отравления в ресторане Миши Кацурина и уже открыли уголовное производство.

Заведение ресторатора открылось во Львове 13 июля. Однако уже через несколько дней произошел неприятный инцидент - массовое отравление. Поэтому, полицейские взялись за расследование. Отмечается, что по состоянию на десять вечера 43 посетителя обратились за помощью к врачам с симптомами отравления. Среди них было трое детей.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Сейчас проводится досудебное расследование, а правоохранители устанавливают причины отравления.

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Полиция расследует массовое отравление в ресторане Миши Кацурина / © facebook.com/MVS.LVIV

Виновному в массовом отравлении грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Отметим, 16 июля Миша Кацурин сообщил, что в его ресторане произошло массовое отравление. Ресторатор и сам попал в инфекционное отделение. В заведении предполагают, что причиной этого были яйца и яичный крем в десертах. Сейчас санстанция выясняет, что именно вызвало массовое отравление. Тем временем ресторан закрыли, а Миша Кацурин отметил, что избавится от всех продуктов независимо от результатов проверки. Также ресторатор отметил, что они поддерживают связь с пострадавшими и компенсируют потраченные на лечение средства.