Мать Бритни Спирс публично извинилась перед дочерью: "Пожалуйста, разблокируй меня"

Уже много лет у Бритни Спирс напряженные отношения с ее семьей.

Мать Бритни Спирс Линн Спирс решила публично обратиться к своей дочери в социальных сетях, ведь певица не хочет лицом к лицу видеться с ней.

Линн использовала возможность и написала комментарий под одним из постов Бритни в Instagram. В нем исполнительница пожаловалась, что никто из ее семьи не поддерживает ее.

"Для меня настоящая проблема в том, что моя семья до сих пор не понимает и действительно верит в то, что они не сделали ничего плохого. Они могли бы хотя бы взять на себя ответственность за свои действия и признать тот факт, что причинили мне боль !Их реакция показывает, что у меня нет семьи, которая ценит или уважает меня", — написала певица.

Мать Бритни заверила, что хочет наладить отношения с дочерью и сожалеет о том, что все эти годы она жила под давлением.

"Я так жалею о твоей боли! Я жалею годами! Я так тебя люблю и скучаю по тебе! Бритни, в глубине души ты знаешь, как сильно я люблю тебя и скучаю по тебе! боли! Пожалуйста, разблокируй меня, чтобы мы могли поговорить лично", — написала Линн.

Мать Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Напомним, почти 13 лет Бритни Спирс находилась на попечении своего отца Джейми Спирса. Только в 2021 году певица через суд смогла освободиться от попечительства.

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