Мать известной украинской певицы бросили в тюрьму: что произошло

СолоХа рассказала, что ее мама отсидела пять лет в тюрьме.

Украинская певица СолоХа, ранее рассказавшая о суде с бывшим за имущество, ошеломила историей о своем детстве.

Артистка, имея живых родителей, фактически была сиротой. Будущую звезду воспитывала бабушка. Как призналась исполнительница, ее родители развелись, когда ей было три года. Мама СолоХи занималась собой и устраивала личную жизнь, кроме того у женщины была алкогольная зависимость.

Со временем родителей СолоХи лишили родительских прав, а бабушка стала официальным опекуном девушки. Также исполнительница рассказала о шокирующем факте из ее биографии — когда артистке исполнилось 15 лет, ее маму посадили в тюрьму:

"Она сидела в тюрьме. Что-то они украли. Или какой-то велосипед — на бутылку. Вот такой пустяк и человека, на 5 или 6 лет его закрыли за это", – рассказала СолоХа в программе "Слава+".

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Также артистка рассказала, за какие деньги жила в подростковом возрасте. По словам певицы, ее отец платил "небольшие" алименты, он был лишен родительских прав и был разведен с мамой артистки. Также, поделились СолоХа, ей помогала бабушка, и в школе она за шоколадку или символическую сумму писала произведения для других.

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