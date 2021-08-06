Мать Кузьмы Скрябина получила ответ на свои обвинения: "Вами манипулируют конкуренты"

В Moon Records выразили свою точку зрения.

Компания Moon Records, которую мать покойного Андрея Кузьмы Кузьменко Ольга Михайловна обвинила в похищении авторских прав на творчество музыканта, разъяснила, чем обусловлены их действия.

В компании пояснили, что в создании музыкального материала и клипов принимали участие не только Скрябин, а также музыканты и авторы.

"Все они являются частью того, что мы с вами слушаем и видим. Их творческая работа защищена законом об авторском праве и смежных правах, которые сейчас нарушаются недавно созданной организацией с громким названием ООО "Кузьма Скрябин", — отмечают в компании.

В Moon Records говорят, что коммерческая структура с небольшим штатом сотрудников ООО "Кузьма Скрябин" была создана после гибели Кузьмы. Новая организация решила оставить себе все права на творчество музыкального коллектива "Скрябин".

"Права всех музыкантов группы, кроме Андрея Кузьменко, находится в управлении Moon Records. Мы защищаем права наших авторов и исполнителей, поэтому в ситуации с попыткой присвоить наши права новообразованным игроком на музыкальном рынке возник конфликт интересов", — разъяснили в компании.

Также в Moon Records отметили, что их оппоненты пытаются испортить им репутацию.

"Они привлекли Ольгу Кузьменко — мать погибшего лидера группы, которая, вполне, вероятно, не понимает всех аспектов ситуации. Мать Кузьмы зачитывает текст с бумаги, содержащий непроверенную информацию, направленную на решение финансовых интересов сотрудников структуры, противоречащие справедливому распределению роялти между законными авторами и исполнителями ", — утверждают они.

Отметим, недавно мать покойного основателя группы "Скрябин" Андрея Кузьмы Кузьменко Ольга Михайловна записала видеоролик, в котором утверждала, что авторские права на творчество музыканта пытаются украсть.

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