Мать Кузьмы Скрябина сообщила, что песни ее покойного сына хотят украсть

Ольга Михайловна записала публичное видеообращение.

Мать покойного основателя группы "Скрябин" Андрея Кузьмы Кузьменко Ольга Михайловна заявила, что авторские права на творчество музыканта пытаются украсть.

Об этом мама артиста рассказала в видеоролике, размещенном на канале группы в YouTube. Женщина сообщила, что компания "Moon Records" "совершает варварские действия в отношении прав Кузьмы".

"На YouTube-канал, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records прислал 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео — как на те, которые были недавно размещены, так и на те, что были опубликованы ранее еще самим Андреем", — сообщила Ольга Михайловна.

Мать Кузьмы отметила, что за правилами YouTube при получении трех жалоб — канал блокируется ресурсом без возможности его восстановления.

"Как можно такое допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой еще при жизни, был заблокирован из-за варварства", — отметила женщина.

Кроме этого, Ольга Михайловна публично обратилась к руководителю компании "Moon Records" Андрею Пасечнику, чтобы узнать, зачем он блокирует видеоклипы ее покойного сына.

"Чего вам, господин Пасечник, не дают покоя права интеллектуальной собственности, наработанные моим сыном за свою короткую жизнь?" — спросила мать покойного.

Также читайте Президент посмертно присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Она также обратилась к участникам старого состава группы "Скрябин", которые дали Пасечнику лицензию на якобы принадлежащие им права на песни:

"Почему именно сейчас, спустя 23 года от прекращения участия в группе и на 7-ю годовщину смерти Андрея, вы претендуете на авторство песен? Чего вы не заявляли о нем, когда был жив Андрей, везде исполнял свои песни и ничего не скрывал? почему тогда не выдавали никому лицензии на свои права и не обращались в суд по их признанию? Потому что знали, что автором песен был Кузьма! Почему сегодня вы решили воевать со вдовой и дочерью Кузьмы, когда нет уже Андрея? " — спросила Ольга Михайловна.

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года. Артист попал у ДТП у Днепропетровской области.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку